Реалістичний симулятор Gran Turismo було створено, щоб перенести реальні перегони у цифровий простір. Тепер компанія Sony створила програму, здатну до самонавчання, яка керує wbahjdbv автомобілем краще за реальних гравців. Залишилось посадити GT Sophy за кермо справжнього боліда, щоб цикл замкнувся.

Підрозділ з розробки штучного інтелекту Sony AI, спільно з розробником Polyphony Digital та Sony Interactive Entertainment (SIE) створила систему, яку називає “гоночним агентом з надлюдськими можливостями”. Система отримала назву Gran Turismo Sophy або GT Sophy, вона призначена для створення реалістичного комп’ютерного суперника на треку в симуляторі Gran Turismo і вже успішно довела свою працездатність, перемігши кращих професійних гравців.

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Реліз Gran Turismo 7 для ПК повинен відбутись у березні цього року, а штучний інтелект GT Sophy повинен з’явитись в одному з наступних оновлень і буде доданий без стягування додаткової плати. Сам симулятор ще з вересня минулого року можна замовити у PS Store за ціною від 2299 грн.

Проєкт Sony визнаний проривом в області штучного інтелекту та представлений на обкладинці лютневого журналу Nature. “Софі” здатна керувати автомобілем не просто точніше за людину, але динамічно вибирає потрібну тактику, враховуючи поведінку гравця та навіть принципи спортивного етикету.

Перше тестування робо-водія відбулось 2 липня 2021 року. GT Top Driver Team виграла у GT Sophy Team із загальним рахунком 86:70. Але вже у другій серії змагань “Софі” перемогла у загальному командному заліку з рахунком 104:52. Змагання проходили на трасах Dragon Trail Seaside, Lago Maggiore GP та Circuit de la Sarthe. Розробники показали на відео три фрагменти з цих перегонів, їх можна переглянути за цими посиланнями: 1, 2, 3. Також є дев’ятихвилинне відео англійською про процес роботи над GT Sophy, вбудоване нижче.

Подальші перспективи GT Sophy розробники вбачають у подальшому розширенні можливостей та інтеграції не лише у симулятор, а також застосуванні розробок в інших сферах, зокрема у реальних автомобілях, адже Sony має як мінімум дві перспективні моделі електрокарів під власним брендом.