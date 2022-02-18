Реалистичный симулятор Gran Turismo был создан, чтобы перенести реальную гонку в цифровое пространство. Теперь компания Sony создала программу, способную к самообучению, которая управляет wbahjdbv автомобилем лучше реальных игроков. Осталось усадить GT Sophy за руль настоящего болида, чтобы цикл замкнулся.

Подразделение по разработке искусственного интеллекта Sony AI, совместно с разработчиком Polyphony Digital и Sony Interactive Entertainment (SIE) создали систему, которую называют “гоночным агентом со сверхчеловеческими возможностями”. Система получила название Gran Turismo Sophy или GT Sophy, она предназначена для создания реалистичного компьютерного соперника на треке в симуляторе Gran Turismo и уже успешно доказала свою работоспособность, победив лучших профессиональных игроков.

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Релиз Gran Turismo 7 для ПК должен пройти в марте этого года, а искусственный интеллект GT Sophy должен появиться в одном из следующих обновлений и будет добавлен без взимания дополнительной платы. Сам симулятор еще с сентября прошлого года можно заказать у PS Store по цене от 2 299 грн.

Проект Sony признан прорывом в области искусственного интеллекта и представлен на обложке журнала Nature. “Софи” способна управлять автомобилем не просто точнее человека, а динамично выбирать нужную тактику, учитывая поведение игрока и даже принципы спортивного этикета.

Первое тестирование робо-водителя состоялось 2 июля 2021 года. GT Top Driver Team выиграла у GT Sophy Team с общим счетом 86:70. Но уже во второй серии соревнований “Софи” победила в общем командном зачете со счетом 104:52. Соревнования проходили на трассах Dragon Trail Seaside, Lago Maggiore GP и Circuit de la Sarthe. Разработчики показали на видео три фрагмента из этой гонки, их можно просмотреть по этим ссылкам: 1, 2, 3. Также есть девятиминутное видео на английском о процессе работы над GT Sophy, встроенное ниже.

Дальнейшие перспективы GT Sophy разработчики видят в расширении возможностей и интеграции не только в симулятор, а также применение разработок в других сферах, в частности в реальных автомобилях, ведь Sony имеет как минимум две перспективные модели электрокаров под собственным брендом.