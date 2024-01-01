Російський Evraz поставляв для бронетехніки США броню без обов’язкових випробувань

Як з’ясувалося у ході розслідування, відповідні служби сталеливарного заводу в Портленді (штат Орегон) нехтували ключовими випробуваннями контролю якості броньових пластин для автомобілів армії США. Цю вельми неприємну для росіян історію поширило агентство Bloomberg, посилаючись на внутрішні звіти компанії-виробника Evraz North America Inc та інші джерела.

Уточняється, що згадана американська компанія є дочірнім підприємством Evraz. Її власником вважається Evraz Plc, що зареєстрована у Великій Британії, але була заснована у Москві в 1990-х роках. Це на сьогодні один з найбільших сталеливарних та гірничодобувних гігантів, головним акціонером якої є мільярдер Роман Абрамович.

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За даними журналістського розслідування, кілька інцидентів із фальсифікацією результатів випробувань сталися на заводі з 2017-го до 2019-го років. Спеціалісти служби контролю та якості пропустили тести на міцність та ввели підроблені результати як мінімум для 12 800 бронеплит різного типу. Їх маркували як такі, що "пройшли контроль", але листи пізніше покрилися тріщинами.

Для підсилення конкретних результатів розслідування наводиться приклад зі звіту від 10 грудня 2019 року. Тоді група внутрішніх інспекторів дійшла висновку, що результати підробляли щонайменше з листопада 2017-го. Випробування, про які йдеться, мали гарантувати, що броньові пластини досить міцні, щоб витримати обстріл. За правилами компанії, броньові листи "вимагають стовідсоткового випробування на міцність", йдеться у звіті.

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Замість того, щоб тестувати кожну пластину, співробітники вводили оцінки для деяких пластин на основі інших результатів, що пройшли через виробничу лінію приблизно в той же час. У відповіді на запитання Bloomberg представники компанії заявили, що Evraz North America дотримується "суворого дотримання всіх галузевих стандартів", а всі пластини пройшли "незалежне тестування на схваленому урядом об'єкті".

З відкритих джерел відомо, що основним замовником броньових пластин була компанія Oshkosh Defense LLC. Вона займається проєктуванням та виробництвом автомобілів для потреб армії США.

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Машини цього виробника також продавали в Україну, Ізраїль, Бразилію та Литву. У бесіді з Bloomberg один із представників Evraz заявив, що неперевірені броньові пластини були призначені для броньованих вантажівок армії США (Medium Tactical Vehicles) та армійського всюдихода (Joint Light Tactical Vehicle).

Лише після того, як на виробничій лінії виявили фальсифікації в тестах й розгорівся скандал, Evraz припинив постачання броньованих пластин для програми зі збирання машин. Фальсифікації тестів на заводі зараз розслідуються ФБР: співробітники Бюро відвідували кілька об'єктів Evraz у липні минулого року, однак результати їх висновків ще не оприлюднено.

Представник Агентства з управління оборонними контрактами, яке займається закупками для армії США, повідомив Bloomberg, що справа про бронеплити зараз перебуває "в стадії судового розгляду".