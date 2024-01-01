Российский Evraz поставлял для бронетехники США броню без обязательных испытаний

Как выяснилось в ходе расследования, соответствующие службы сталелитейного завода в Портленде (штат Орегон) пренебрегали ключевыми испытаниями контроля качества броневых пластин для автомобилей армии США. Эту весьма неприятную для россиян историю распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на внутренние отчеты компании-производителя Evraz North America Inc и другие источники.

Уточняется, что упомянутая американская компания является дочерним предприятием Evraz. Ее владельцем считается Evraz Plc, зарегистрированная в Великобритании, но была основана в Москве в 1990-х годах. Это на сегодня один из крупнейших сталелитейных и горнодобывающих гигантов, главным акционером которой является миллиардер Роман Абрамович.

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По данным журналистского расследования, несколько инцидентов с фальсификацией результатов испытаний произошли на заводе с 2017-го по 2019-й годы. Специалисты службы контроля и качества пропустили тесты на прочность и ввели поддельные результаты как минимум для 12 800 бронеплит различного типа. Их маркировали как такие, что "прошли контроль", но листы позже покрылись трещинами.

Для усиления конкретных результатов расследования приводится пример из отчета от 10 декабря 2019 года. Тогда группа внутренних инспекторов пришла к выводу, что результаты подделывали по меньшей мере с ноября 2017-го. Испытания, о которых говорится, должны были гарантировать, что броневые пластины достаточно прочные, чтобы выдержать обстрел. По правилам компании, броневые листы "требуют стопроцентного испытания на прочность", говорится в отчете.

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Вместо того чтобы тестировать каждую пластину, сотрудники вводили оценки для некоторых пластин на основе других результатов, прошедших через производственную линию примерно в то же время. В ответе на вопросы Bloomberg представители компании заявили, что Evraz North America придерживается "строгого соблюдения всех отраслевых стандартов", а все пластины прошли "независимое тестирование на одобренном правительством объекте".

Из открытых источников известно, что основным заказчиком броневых пластин была компания Oshkosh Defense LLC. Она занимается проектированием и производством автомобилей для нужд армии США.

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Машины этого производителя также продавали в Украину, Израиль, Бразилию и Литву. В беседе с Bloomberg один из представителей Evraz заявил, что непроверенные броневые пластины были предназначены для бронированных грузовиков армии США (Medium Tactical Vehicles) и армейского вездехода (Joint Light Tactical Vehicle).

Лишь после того, как на производственной линии обнаружили фальсификации в тестах и разгорелся скандал, Evraz прекратил поставки бронированных пластин для программы по сборке машин. Фальсификации тестов на заводе сейчас расследуются ФБР: сотрудники Бюро посещали несколько объектов Evraz в июле прошлого года, однако результаты их выводов еще не обнародованы.

Представитель Агентства по управлению оборонными контрактами, которое занимается закупками для армии США, сообщил Bloomberg, что дело о бронеплитах сейчас находится "в стадии судебного разбирательства".