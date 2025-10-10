Розкрито характеристики китайського Xpeng G6 EREV: 292 к.с. та мотор від Changan

Як повідомляє CarNewsChina, компанія вже подала заявку на отримання сертифікації продажів у Китаї. Xpeng G6 у повністю електричній версії дебютував у червні 2023 року, а відтоді було поставлено понад 120 тисяч екземплярів. На хвилі успіху виробник вирішив розширити пропозицію, представивши варіант EREV (Extended Range Electric Vehicle).

Фастбек-позашляховик G6 EREV має той самий витончений дизайн, що й електрична версія: похилу передню частину з інтегрованими фарами, світлодіодну смугу ходових вогнів, висувні дверні ручки та динамічну лінію даху. Габарити моделі — 4771 × 1920 × 1650 мм, колісна база — 2890 мм. Покупці зможуть обрати між 18- та 20-дюймовими дисками.

Технологія Kunpeng EREV

Під капотом Xpeng G6 EREV матиме силову установку Kunpeng EREV, яка поєднує один електродвигун потужністю 218 кВт (292 к.с.) та 1,5-літровий турбодвигун внутрішнього згоряння виробництва Changan (DAM15NTE). Максимальна швидкість цієї версії становитиме 202 км/год. Ємність LFP-акумулятора від компанії EVE, за попередніми даними, становитиме близько 55,8 кВт-год.

Технологія швидкого заряджання 5C дозволить поповнювати заряд із 10 до 80% лише за 10 хвилин, а при -30°C цей процес триватиме всього 15 хвилин 20 секунд. Очікуваний запас ходу — до 450 км. Крім того, Xpeng наголошує на високій безпеці батареї: вона витримує нагрівання до 1000°C, бічний тиск у 80 тонн і удари силою 2000 Дж.

Доступність і позиціонування

За попередніми даними, Xpeng G6 EREV буде помітно дешевшим за повністю електричний G6 BEV, ціни на який становлять від 176 800 до 198 800 юанів (приблизно 24 800 – 27 900 доларів). Нижча стартова ціна має підвищити привабливість моделі в сегменті EREV-позашляховиків у Китаї, де конкуренція з кожним місяцем лише зростає.

Xpeng уже має чітку стратегію: після G6 EREV на ринок вийде ще кілька моделей з подовженим запасом ходу, включно з гібридними версіями мінівена X9 і кросовера G7. Це дозволить бренду зміцнити власну частку ринку.