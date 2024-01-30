Производитель прекращает продажу Land Cruiser, Hilux и других моделей из-за проблем с показателями дизельных двигателей.

Продажи приостановлены из-за нарушений сертификации, связанных с дизельными двигателями производства Toyota Industries Corporation (TICO). Проблема касается автомобилей марок Toyota Lexus Mazda и Hino.

При этом производителю пришлось признать, что данные о выходной мощности поставленных в мировую сеть десяти ее моделей были манипулированы. Это "подлило масла в огонь" из предыдущих скандалов по автомобилям Daihatsu – это бренд также принадлежит Toyota и филиалу грузовиков Hino Motors.

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В то время, как помните, Hino фальсифицировала данные о выбросах своих коммерческих грузовиков, а чуть позже Daihatsu Motors признала проблемы с безопасностью некоторых своих автомобилей.

"Мы искренне извиняемся за то, что вызвали огромные неприятности нашим клиентам. Компания стремится решить эту проблему как можно быстрее"– сказал президент Toyota Кодзи Сато во время пресс-конференции в Токио.

Проблема обнаружилась после того, как Toyota поручила независимому следственному комитету изучить нарушения, связанные с погрузчиками и строительным оборудованием. Но оказалось, что они также касаются таких транспортных средств как Toyota Land Cruiser Prado Hilux Fortuner и Land Cruiser 300, а также Lexus LX500d, Hino Dyna и фургона Mazda Bongo Brawny.

В общей сложности во всем мире было продано чуть более 80 тысяч автомобилей с подозрительными двигателями. Фото: cars.com

Здесь есть интересная деталь: совершенно нового готовящегося к продаже в Северной Америке Land Cruiser 250 эта проблема не касается.

Toyota заявляет что все транспортные средства были оборудованы дизельными двигателями, чьи измерения отличались от используемых во время тестирования. В заявлении, опубликованном в понедельник 29 января, компания пояснила, что дочерняя компания использовала программное обеспечение для измерения мощности, благодаря чему "значения выглядят более плавными с меньшей вариацией". Это не влияет на производительность двигателей и выбросы.

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При повторной проверке двигателей для моделей массового производства стало ясно, что они соответствуют стандартам производительности. Таким образом, транспортные средства могут продолжать использоваться. Однако TICO прекратила поставки двигателей, а Toyota приостановила поставки указанных выше автомобилей.

Автопроизводитель уточнил что это не повлияет на клиентов в Японии Азии на Ближнем Востоке Африке и Европе, где продаются эти автомобили. В общей сложности во всем мире было продано почти 84 000 автомобилей с подозрительными двигателями, поставляемыми в 2020 году.

Сообщается, что министерство транспорта Японии проведет расследование на заводе TICO Hekinan, где производятся эти двигатели.