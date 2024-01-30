Виробник припиняє продаж Land Cruiser, Hilux та інших моделей через проблеми з показниками дизельних двигунів.

Продажі призупинено через порушення сертифікації, пов’язані з дизельними двигунами виробництва Toyota Industries Corporation (TICO). Проблема стосується автомобілів марок Toyota, Lexus, Mazda та Hino.

При цьому виробнику довелося визнати, що дані про вихідну потужність поставлених у світову мережу десяти її моделей було маніпульовано. Це "підлило масла у вогонь" з попередніх скандалів щодо автомобілів Daihatsu, це бренд також належить Toyota, і філії вантажівок Hino Motors.

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Тоді, як пригадуєте, Hino фальсифікувала дані про викиди своїх комерційних вантажівок, а трохи пізніше Daihatsu Motors визнала проблеми з безпекою деяких своїх автомобілів.

"Ми щиро перепрошуємо за те, що спричинили величезні неприємності нашим клієнтам. Компанія прагне розв'язати цю проблему якнайшвидше", — сказав президент Toyota Кодзі Сато під час пресконференції у Токіо.

Проблема виявилася після того, як Toyota доручила незалежному слідчому комітету вивчити порушення, пов’язані з навантажувачами та будівельним обладнанням. Але виявилося, що вони також стосуються таких транспортних засобів, як Toyota Land Cruiser Prado, Hilux, Fortuner і Land Cruiser 300, а також Lexus LX500d, Hino Dyna та фургон Mazda Bongo Brawny.

Загалом у всьому світі було продано трохи понад 80 тисяч автомобілів із підозрілими двигунами. Фото: cars.com

Тут є цікава деталь: абсолютно нового Land Cruiser 250, що готується до продажу в Північній Америці, ця проблема не стосується.

Toyota заявляє, що всі транспортні засоби були обладнані дизельними двигунами, чиї виміри відрізнялися від тих, що використовувалися під час тестування. У заяві, опублікованій у понеділок 29 січня, компанія пояснила, що дочірня компанія використовувала програмне забезпечення для вимірювання потужності, завдяки чому "значення виглядають більш плавними з меншою варіацією". Це не впливає на продуктивність двигунів і викиди.

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При повторній перевірці двигунів для моделей масового виробництва стало зрозуміло, що вони відповідають стандартам продуктивності. Таким чином, транспортні засоби можуть продовжувати використовуватися. Однак TICO припинила постачання двигунів, а Toyota призупинила постачання зазначених вище автомобілів.

Автовиробник уточнив, що це не вплине на клієнтів у Японії, Азії, Близькому Сході, Африці та Європі, де продаються ці автомобілі. Загалом у всьому світі було продано майже 84 000 автомобілів із підозрілими двигунами, що постачалися у 2020 році.

Повідомляється, що міністерство транспорту Японії проведе розслідування на заводі TICO Hekinan, де виробляються ці двигуни.