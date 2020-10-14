Компакт ожидается и в Украине, под брендом Renault.

Renault Group распространила пару анонсовых видео о двух электрических новинках, которые собирается представить в рамках мероприятия Renault eWays, посвященном будущей мобильности. Один из них носит статус концепта, а другой – это серийная версия субкомпактного кроссовера Dacia Spring.

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Dacia Spring обещает стать самым доступным электрокаром в своем классе. Spring черпает вдохновение у индийского супер-мини Renault Kwid, также известном в Китае под названием Renault City K-ZE. Вероятно, именно от последнего новичку достанется силовая установка – электромотор на 45 л.с. и литий-ионная батарея, энергии которой хватит примерно на 270 км пробега.

О втором автомобиле пока известно лишь то, что это концепт на новой модульной платформе CMF-EV, разработанной специально для электрокаров. Очевидно, речь идет о концепте, частичку которого французский автопроизводитель демонстрировал чуть раньше.