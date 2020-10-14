Компакт очікується і в Україні, під брендом Renault.

Renault Group поширила пару анонсових відео про дві електричні новинки, які збирається представити у рамках заходу Renault eWays, присвяченому майбутньому мобільності. Один з них носить статус концепту, а інший – це серійна версія субкомпактного кросовера Dacia Spring.

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Dacia Spring обіцяє стати найдоступнішим електрокаром у своєму класі. Spring черпає натхнення в індійському суперміні Renault Kwid, також відомому у Китаї під назвою Renault City K-ZE. Ймовірно, саме від останнього новачку дістанеться силова установка – електромотор на 45 к.с. та літій-іонна батарея, енергії якої вистачить приблизно на 270 км пробігу.



Про другий автомобіль поки відомо лиш те, що це концепт на новій модульній платформі CMF-EV, розробленій спеціально для електрокарів. Вочевидь, мова йде про концепт, частинку якого французький автовиробник демонстрував трохи раніше.