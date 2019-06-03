Десятки новых автомобилей, тест-драйвы, новые автомобильные бренды и европейские премьеры будут представлены на "АгроАвтоШоу-2019".

Настоящий автомобильный праздник ждет киевлян и гостей столицы с 4 по 7 июня. На территории Экспоцентра ВДНХ, что на Глушкова, 1, в рамках выставки "Агро-2019" пройдет масштабное автомобильное событие – "АвтоАгроШоу-2019". Это не просто выставка новых авто, это настоящий праздник автомобилистов, семейный, драйвовый и познавательный.

Выставка имеет несколько зон, объединенных общей идеей. За павильоном номер 12 на поле для конного паркура, размещены стенды автомобильных брендов. В них, под навесом, размещенные наиболее интересные автоновинки. Например, только здесь можно будет впервые увидеть пикапы – европейскую премьеру Great Wall Wingle7, всеукраинскую Nissan Navara 12-го поколения и обновленный Mitsubishi L200.

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Французский премиальный бренд DS Automobiles впервые на публике покажет кроссовер DS7, а немецкий бренд Opel, который только что вернулся в Украину – всю имеющуюся модельную линейку. Кроме того, на выставке будет масса других авто – Citroen, Ford, Jeep, Peugeot, Renault, Subaru и другие.

На большой сцене развернется интересная шоу-программа в ковбойском стиле. Живая музыка от лучших кавер-групп, ковбойские аттракционы, катание на лошадях, BBQ – в лучших традициях "дикого запада".

А для тех, кто не представляет автомобильный праздник без тест-драйвов, выделено аж две трассы для "покатушек".

На специально оборудованном офф-роуд полигоне будут грунтовка, рвы, подъемы и спуски, бревна, другие серьезные препятствия. На эту трассу можно выезжать только на настоящем внедорожнике.

Другая трасса более спокойная, однако и на ней можно будет почувствовать, на что способна машина.

Таким образом, на "АгроАвтоШоу-2019" интересно будет всем – и мужчинам, и женщинам, и детям. Ведь наиболее современные автомобили в условиях "дикого запада" – это по-настоящему креативно, весело и познавательно.

Напомним, какие авто показывали на iForum-2019