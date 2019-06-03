Десятки нових автомобілів, тест-драйви, нові автомобільні бренди та європейські прем'єри будуть представлені на "АгроАвтоШоу-2019".

Справжнє автомобільне свято чекає на киян та гостей столиці з 4 по 7 червня. На території Експоцентру ВДНГ, що на Глушкова, 1, в рамках виставки "Агро-2019" пройде масштабна автомобільна подія – "АвтоАгроШоу-2019". Це не просто виставка нових авто, це справжнє свято автомобілістів, сімейне, драйвове та пізнавальне.

Виставка має кілька зон, об'єднаних загальною ідею. За павільйоном номер 12, на полі для кінного паркуру, розміщені стенди автомобільних брендів. В них, під накриттям, розміщені найбільш цікаві автоновинки. Наприклад, лише тут можна буде вперше побачити пікапи – європейську прем'єру Great Wall Wingle7, всеукраїнську Nissan Navara 12-го покоління та оновлений Mitsubishi L200.

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Французький преміальний бренд DS Automobiles вперше на публіці покаже кросовер DS7, а німецький бренд Opel, який щойно повернувся в Україну – усю наявну модельну лінійку. Окрім того, на виставці буде маса інших авто – Citroen, Ford, Jeep, Peugeot, Renault, Subaru та інші.

На великій сцені розгорнеться цікава шоу-програма в ковбойському стилі. Жива музика від найкращих кавер-гуртів, ковбойські атракціони, катання на конях, BBQ – в кращих традиціях "дикого заходу".

А для тих, хто не уявляє автомобільне свято без тест-драйвів, виділено аж дві траси для "покатушок".

На спеціально обладнаному офф-роуд полігоні будуть ґрунтовка, рови, підйоми та спуски, колоди, інші серйозні перешкоди. На цю трасу можна виїжджати лише на справжньому позашляховику.

Інша траса більш спокійна, однак і на ній можна буде відчути, на що здатна машина.

Таким чином, на "АгроАвтоШоу-2019" цікаво буде усім – і чоловікам, і жінкам, і дітям. Адже найбільш сучасні автомобілі в умовах "дикого заходу" – це по-справжньому креативно, весело та пізнавально.

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