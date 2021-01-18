Какие опции будут в списке для вашего следующего автомобиля: Wi-Fi камера, детектор химического оружия или беспроводная зарядка с плавающей катушкой?

Почти все внимание нынешней выставки потребительской электроники CES 2021 сосредоточено вокруг автономных технологий вождения и искусственного интеллекта. Однако осталось немного места и для приятных технических безделушек, которые могут появиться в машинах уже завтра.

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Акценты CES 2021 сосредоточены на автономности (и связанных с ней датчиках), искусственном интеллекте и технологии передачи изображения на всех возможных форматах дисплеев. В то же время, на выставке представлены и устройства, которые решают небольшие проблемы – например, плохое соединение беспроводного зарядного устройства или необходимость выходить из автомобиля для оплаты услуг. Вот пять последних разработок из шоу этого года.

Беспроводное зарядное устройство Sweet-Spot Qi

Иногда телефон на беспроводном зарядном устройстве в автомобиле теряет контакт с “базой” и зарядка прерывается. Или, может быть, он нагревается и заряжается медленно. Чаще всего так происходит потому, что место на телефоне для подключения индуктивной зарядки не совпадает с катушкой в зарядном устройстве. Panasonic стремится решить эту проблему подвижной катушкой, которая “плавает” под поверхностью панели, чтобы выбирая лучшее место для контакта со смартфоном. Идеальное совпадение контактов также обеспечивает снижение нагрева в процессе зарядки.

True Wireless Wi-Fi Camera



Беспроводная камера, которая посылает видеосигнал в режиме реального времени, через Wi-Fi, может найти множество применений: служить камерой заднего вида на массивной машине, видео-няней в салоне минивэна или камерой наблюдения за животными в спецфургоні.

Изображение с камеры выводится на дисплей информационно-развлекательного комплекса автомобиля. True Wireless Wi-Fi Camera от Panasonic может передавать четкое изображение 1080p со скоростью 60 кадров в секунду и низкой задержкой – до 80 миллисекунд. Камера питается от аккумулятора, который можно заряжать, подключая его к прицепу или автомобилю, или заряжать на борту через USB. Крепится камера на присоску или механическое крепление. Корпус устройства пыленепроницаемый и водонепроницаемый до 1-метровой глубины в течение 30 минут.

Panasonic сообщает, что уже имеет заказчика на такие камеры, которые будут доступны в списке дополнительных опций одного из автомобильных брендов в 2022-2023 году.

Gentex Sensing Unit Alert



Американский разработчик детекторов дыма Gentex недавно недавно приобрел стартап Vaporsens из штата Юта, который специализируется на устройствах, которые улавливают вредные испарения. Это позволило усилить возможности разработчиков и создать новую технологию нановолокон, которая использует сетчатую сеть нановолокон размером примерно 1/1000 размера человеческого волоса.

Сами волокна достаточно пористые, чтобы поглощать вредные молекулы и идентифицировать их из-за незначительных изменений электрического сопротивления. Включая такую технологию в систему HVAC или в датчики подвесной консоли, общественный транспортное средство или роботабоксі может обнаружить опасные вещества в салоне.

PayByCar



Буквально “оплата машиной”. Это технология от Gentex, которая обеспечивает бесконтактную оплату с автомобиля различных продуктов и услуг, таких как топливо и парковка. Заехав на заправку, автомобиль будет идентифицирован, а на телефон придет уведомление с запросом, какую заправочную колонку нужно активировать и какое топливо нужно заправить. После этого система авторизует нужную колонку и автоматически взыщет оплату.

NanoWeb 5G Antenna



С ростом популярности конструкций ветрового стекла, перетекает в прозрачную крышу, возникает проблема, где разместить антенну. Вот удобное решение: прозрачная антенна. Магия, которая позволяет этой почти прозрачной антенне работать практически так же хорошо, как и металлической, – чрезвычайно тонкая металлическая сетка. Оптическая передача (прозрачность) составляет до 98 процентов, без цветового оттенка и минимального помутнения (менее одного процента). Приемник предназначен для получения частот от 400 МГц до 92 ГГц – 4G, 5G, спутниковое радио.