Які опції будуть у списку для вашого настопного автомобіля: Wi-Fi камера, детектор хімічної зброї чи бездротова зарядка з плаваючою котушкою?

Майже уся увага цьогорічної виставки споживчої електроніки CES 2021 зосереджена довкола автономних технологій водіння та штучного інтелекту. Однак залишилось трохи місця і для приємних технічних дрібничок, що можуть з’явитись у машинах вже завтра.

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Акценти CES 2021 зосереджено на автономності (та пов’язаних з нею датчиками), штучному інтелекті та технологіях передачі зображення на усіх можливих форматах дисплеїв. В той же час, на виставці представлено і пристрої, які вирішують невеликі проблеми – наприклад, погане з’єднання бездротового зарядного пристрою або необхідність виходити з автомобіля для оплати послуг. Ось п’ять найновіших розробок з цьогорічного шоу.

Бездротовий зарядний пристрій Sweet-Spot Qi



Іноді телефон на бездротовому зарядному пристрої в автомобілі втрачає контакт з “базою” і зарядка переривається. Або, можливо, він нагрівається і заряджається повільно. Частіше за все так відбувається тому, що місце на телефоні для підключення індуктивного заряджання не співпадає з котушкою в зарядному пристрої. Panasonic прагне вирішити цю проблему рухомою котушкою, яка “плаває” під поверхнею панелі, щоб обираючи краще місце для контакту зі смартфоном. Ідеальне співпадіння контактів також забезпечує зниження нагрівання в процесі зарядки.

True Wireless Wi-Fi Camera



Бездротова камера, що надсилає відеосигнал в режимі реального часу, через Wi-Fi, може знайти безліч застосувань: служити камерою заднього виду на масивній машині, відео-нянькою в салоні мінівена чи камерою спостереження за тваринами у спецфургоні.

Зображення з камери виводиться на дисплей інформаційно-розважального комплексу автомобіля. True Wireless Wi-Fi Camera від Panasonic може передавати чітке зображення 1080p зі швидкістю 60 кадрів на секунду та низькою затримкою – до 80 мілісекунд. Камера живиться від акумулятора, який можна заряджати, підключаючи його до причепа або автомобіля, або заряджати на борту через USB. Кріпиться камера на присоску або механічне кріплення. Корпус пристрою пилонепроникний і водонепроникний до 1-метрової глибини протягом 30 хвилин.

Panasonic повідомляє, що вже має замовника на такі камери, які будуть доступні у списку додаткових опцій одного з автомобільних брендів у 2022-2023 році.

Gentex Sensing Unit Alert



Американський розробник детекторів диму Gentex нещодавно нещодавно придбав стартап Vaporsens із штату Юта, який спеціалізується на пристроях, що вловлюють шкідливі випаровування. Це дозволило посилити можливості розробників і створити нову технологію нановолокон, яка використовує сітчасту мережу нановолокон розміром приблизно 1/1000 розміру людського волосся.

Самі волокна досить пористі, щоб поглинати шкідливі молекули та ідентифікувати їх через незначні зміни електричного опору. Включаючи таку технологію в систему HVAC або в датчики підвісної консолі, громадський транспортний засіб або роботабоксі може виявити небезпечні речовини в салоні.

PayByCar



Буквально “оплата машиною”. Це технологія від Gentex, яка забезпечує безконтактну оплату з автомобілю різноманітних продуктів та послуг, таких як пальне та паркування. Заїхавши на заправку, автомобіль користувача буде ідентифікований, а на телефон прийде сповіщення із запитом, яку заправну колонку потрібно активувати та яке пальне потрібно заправити. Після цього система авторизує потрібну колонку і автоматично стягне оплату.

NanoWeb 5G Antenna



Зі зростанням популярності конструкцій вітрового скла, що перетікає у прозорий дах, виникає проблема, де розмістити антену. Ось зручне рішення: прозора антена. Магія, яка дозволяє цій майже прозорій антені працювати практично так само добре, як і металевій, – надзвичайно тонка металева сітка. Оптична передача (прозорість) складає до 98 відсотків, без кольорового відтінку та мінімального помутніння (менше одного відсотка). Приймач призначений для отримання частот від 400 МГц до 92 ГГц – 4G, 5G, супутникове радіо.