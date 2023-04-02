Самодельные автомобили когда-то были предметом всеобщего интереса, и это легко объяснялось условиями того времени. Но при этом энтузиасты "Самавто" действительно способны были на технические чудеса. "Авто 24" поднял старые архивы и отобрал несколько уникальных любительских решений.

Производство самодеятельных автомобилей в советское время имело две стороны. С одной – для граждан это была возможность получить автомобиль такого типа, которого не выпускала промышленность, зажатая в рамках плановой экономики. А с другой, для талантливых инженеров это была возможность реализовать самые смелые конструкторские идеи. И если внешностью большинство самоделок были, как говорится, “на любителя”, то в техническом плане попадались настоящие жемчужины.

Самодельные автомобили в ХХ ст. были возможностью самовыражения для технически грамотных граждан. В одном авто – несколько суперидей.

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Мягкий передок. "Олимпия" Е.Чаплинского (1986 г.)

Автомобиль, не боящийся легких столкновений. Передняя часть кузова у него имеет установленную на четырех амортизаторах раму. Эти демпферы поглощают силу удара. Внешне конструкция удачно прикрыта резиновым кожухом, которому смогли придать весьма эстетическую форму.

Система была рабочая: во время больших демонстрационных пробегов в 1980-х автор демонстрировал это по нескольку раз в день перед глазами тысяч зрителей. После удара о другой автомобиль смятый передок распрямлялся без следов.

Автор утверждает, что его "мягкий" передок выдерживает удар на скорости до 45 км/ч. Похоже на правду.

Не думаем, что в восторге от такой конструкции были бы страховые компании, хотя массового распространения она не получила не из-за этого, а из-за сложностей с реализацией передка различных форм. Да и рассчитывать кузов с таким бампером на устойчивость к более сильным столкновениям было бы гораздо сложнее.

Универсальная дверь. "Олимпия" Е. Чаплинского (1986 г.)

На этом же купе “Олимпия” автор воплотил еще одну новаторскую идею. Дверь имеет особую систему навески, благодаря которой ее можно открывать по ходу, против хода или вообще убрать прочь – например, для загрузки громоздкого багажа. Водитель или пассажир должен только потянуть за одну или за другую ручку.

Многофункциональная дверь: стержни 2, которые являются осью навесов дверей, одновременно являются их замком – функция зависит от того, за какую из ручек 6 потянул водитель.

Конструкция несложна и состоит из нескольких элементарно простых деталей. За свой замок-петлю автор получил авторское свидетельство (патент). Распространение эта система не приобрела, вероятно, из-за отсутствия большого запроса от потребителей, но сама по себе идея инженерно красива.

Шагающие колеса. Аэромобиль Е. Михайлова (1983 г.)

Автор самого по себе очень необычного автомобиля с аэроприводом наделил его уникальной подвеской, позволяющей колесам выполнять несколько важных для амфибии трюков. Машина стоит на четырех "ногах", состоящих из рычагов и стойки с гидроприводом. Когда водитель со своего места активирует гидравлику, колеса можно поджать и поднять вверх, чтобы они не мешали аппарату глиссировать по поверхности воды.

Корпус аэромобиля школьный учитель Е. Михайлов сделал из двух кабин ГАЗ-51. Но главная фишка его амфибии в конструкции подвески колес.

А для преодоления тяжелых для аэромобиля препятствий, например, поваленных стволов деревьев или больших камней, колеса научили шагать. Кинематика подъема колес на рычагах рассчитана таким образом, что колесо одновременно смещается не только вверх, но и вперед. Таким образом, "закинув" колесо вперед через препятствие, его можно опустить за ним и затормозив его, продвигать вперед другие колеса, подтягивая всю машину вперед.

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Обычно водитель использует колеса попарно – левое переднее+правое заднее и наоборот, из-за чего машина при шагании качается. Таким образом, аэромобиль переступает, например, бревно толщиной 25 см, а главное, что таким образом он может буквально выйти из грязи, в которой засел.

У аэромобиля нет привода на колеса, вперед его толкает воздушный винт. Схема имеет минусы, но машина едет по любой поверхности.

При этом колеса имеют тормоза, а передние еще и поворачиваются влево-вправо от руля – и все это тоже с помощью гидравлики. Уникальность подвески доказана авторским свидетельством.

Трансмиссия – вариатор. "Весна" В. Миронова (1980 г.)

Да, автоматическую трансмиссию в те времена тоже можно было сделать собственными руками. В приводе задних колес использовались ремни от зерноуборочного комбайна и самодельные шкивы, в том числе раздвижные. Это была разновидность современного вариатора, а в то время подобная использовалась только на автомобилях марки Daf.

Самодельный автомобиль с самодельной автоматической трансмиссией-вариатором. Машины с "автоматами" не продавали в советских магазинах.

Неизвестно, знал ли о голландском аналоге автор "Весны" - дирижер по профессии, но от иномарочного варианта его схема выгодно отличалась простотой и соответственно стоимостью. Интересно, что собственный автомобиль Владимир начал строить, чтобы убедиться, что его схема рабочая. Поэтому на дизайн автор не тратил особых усилий. Между тем, машина получилась удачной, достаточно динамичной, и использовалась конструктором по назначению.



Сухие разъемы гидравлики. "Тритон" Д. Кудрячкова (1982 г.)

Уникальная конструкция – скоростной глиссирующий катер, способный передвигаться также как автомобиль. Скорость на асфальте – 100 км/ч, на воде – 60 км/ч. Чтобы колеса не мешали плавать, их сделали подъемными. А чтобы сохранить при этом привод тормозов, пришлось изобрести особый узел – сухие разъемы гидропривода. Одно движение – и магистраль разобщена, еще одно – соединена снова, причем прокачивать систему не надо. "Сухой" замок представляет собой сферу, разъёмную на две полусферы с донышками из резиновых мембран. Мембраны передают давление друг на друга в том или ином направлении. Когда полусферы разъема разобщены, тормозная жидкость остается в каждом из контуров, не вытекая.

Чтобы построить скоростной катер-амфибию, автор создал не один оригинальный узел. "Сухой" разъем гидравлики получил авторское свидетельство

В принципе, узел мог бы найти использование во многих случаях, в том числе и на армейской технике – а возможно, и нашел. Кстати, по роду деятельности автор проекта – музыкант, служивший в театре.



Когда показанные выше автомобили были на волне популярности, в прессе не раз поднимали вопрос: когда наконец такие замечательные конструкции начнут использовать серийные автозаводы? Время показало, что ответ на этот вопрос прост – никогда. Не потому, что промышленность не смогла, а чаще из-за определенной консервативности мирового автопрома. А еще потому, что при массовом производстве в таких ноу-хау не было особого смысла.

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