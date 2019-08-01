В коротком ролике представлены все серийные модели итальянской марки, выпущенные с 1962 по 2019 год.

Каждая модель Ferrari заслуживает отдельного фильма, однако для тех, кто любит краткое содержательное изложение и говорит языком цифр, канал Cars Evolution подготовил историю моделей итальянской марки в 5-минутном видео.

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Ранее компания Budget Direct Car Insurance уже показывала 204 модели Ferrari в одном видео. Новое видео от канала Cars Evolution открывается автомобилем Ferrari 250 GTO – тем самым, что в августе прошлого года был продан на аукционе за рекордные 80 миллионов долларов. Немного ранее еще один экземпляр ушел с молотка за 48 миллионов долларов.

Далее речь идет о модели 288 GTO 1984 года, которая была выпущена тиражом в 272 экземпляра. Именно это купе легло в основу культовой заднеприводной берлинетты F40, которая стала последним автомобилем, выпущенным при жизни Энцо Феррари.

Ferrari Enzo 2003 года стал первым автомобилем с компьютерным управлением, а через 10 лет компания сделала еще один скачок вперед и выпустила гибридный 963-сильный LaFerrari с задним приводом и огромным количеством датчиков и электронных систем помощи и управления.

Завершается видео недавно представленным супергибридом SF90 Stradale. Это самый мощный дорожный автомобиль, что когда-либо выпускала Ferrari. В основе силовой установки лежит битурбо V8 объемом четыре литра и мощностью 780 лошадиных сил. Вместе с ним работают сразу три электромотора общей производительностью в 220 сил. Общая отдача силовой установки SF90 Stradale составляет 1000 лошадиных сил, которые обеспечивают гиперкару разгон до сотни за 2,5 секунды и 340 километров в час максимальной скорости. При этом купе может проехать на электротяге до 25 километров.

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