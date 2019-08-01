В короткому ролику представлені усі серійні моделі італійської марки, випущені з 1962 по 2019 рік.

Кожна модель Ferrari заслуговує на окремий фільм, однак для тих, хто любить стислий змістовний виклад та говорить мовою цифр канал Cars Evolution підготував історію моделей італійської марки у 5-хвилинному відео.

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Раніше компанія Budget Direct Car Insurance вже показувала 204 моделі Ferrari в одному відео. Нове відео від каналу Cars Evolution відкривається автомобілем Ferrari 250 GTO – тим самим, що в серпні минулого року був проданий на аукціоні за рекордні 80 мільйонів доларів. Трохи раніше ще один екземпляр пішов з молотка за 48 мільйонів доларів.

Далі мова йде модель 288 GTO 1984 року, яка була випущена тиражем в 272 примірника. Саме це купе лягло в основу культової задньопривідної берлінетти F40, яка стала останнім автомобілем, випущеним за життя Енцо Феррарі.

Ferrari Enzo 2003 року став першим автомобілем з комп'ютерним управлінням, а через 10 років компанія зробила ще один стрибок вперед і випустила гібридний 963-сильний LaFerrari з заднім приводом і величезною кількістю датчиків і електронних систем допомоги і управління.



Завершується відео недавно представленим супергібрідом SF90 Stradale. Це найпотужніший дорожній автомобіль, що будь-коли випускала Ferrari. В основі силової установки лежить бітурбо V8 об'ємом чотири літри і потужністю 780 кінських сил. Разом з ним працюють відразу три електромотори загальною продуктивністю в 220 сил. Загальна віддача силової установки SF90 Stradale становить 1000 кінських сил, котрі забезпечують гіперкару прискорення до сотні за 2,5 секунди та 340 кілометрів на годину максимальної швидкості. При цьому купе може проїхати на електротязі до 25 кілометрів.

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