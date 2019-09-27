Французский автопроизводитель создал концепт кемпера и целый набор различных вещей для настоящих фанатов марки.

Citroënist был создан специально для автосалона Leisure Vehicle, посвященного транспорту для активного отдыха, который стартует во французском городе Ле Бурже 28 сентября.

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Концепт Citroën SpaceTourer Citroënist представляет собой прекрасный пример ассимиляции автомобиля в жизни современного человека. Стильный кемпер можно использовать как для повседневных поездок в городе, так и для активного отдыха на природе. Вместе с кемпером были созданы одноименная коллекция аксессуаров, одежды и даже велосипед.

Внутри SpaceTourer Citroënist есть спальное место для двух человек с дополнительным пространством благодаря подъемной крыше. В багажной секции кемпера нашлось место для пары легких велосипедов, а в дороге можно развлечь себя в "мультимедийном кабинете" с письменным столиком и монитором.

Фото: Citroën SpaceTourer Citroënist Concept / Citroën

Citroënist базируется на Citroën SpaceTourer с силовым агрегатом BlueHDi 150 S&S BVM6 – это стандартный 2-литровый турбодизель. Вместе с тем, привод у него нестандартный полный – от Dangel, как и у его "брата" Peugeot Boxer 4X4 Concept, который будет представлен на том же автошоу в Ле Бурже.

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