Умная помощница в "Шкодах" общается на шести языках и всегда рада угодить.

Персонифицированный голосовой ассистент, точнее ассистентка, которая появилась в новых Skoda Kamiq и Scala, получила имя “Лаура” в честь одного из основателей компании.

Также интересно: Карманные пушки: Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback пополнили семью задиристых кроссоверов

Первыми моделями Skoda, оснащенными новой интеллектуальной функцией, станут кроссовер Kamiq и хэтчбек Scala. Голосовой помощник предлагается на мультимедиа Amundsen в топовых комплектациях указанных моделей. В дальнейшем список моделей, для которых будет доступна “Лаура”, постепенно будет расширяться, как и ее функционал.

Активируется ассистентка голосовой командой “Окей, Лаура!". Понимать другие команды и давать ответы “Лаура” может на одном из шести доступных ей языков: английском, немецком, французском, испанском, итальянском и чешском. Разработчики отмечают, что “Лаура” понимает даже сложные диалекты этих языков.

Функционал новинки позволяет управлять музыкальными функциями, осуществлять поиск в Интернете, прокладывать маршрут, читать SMS-сообщения и тому подобное. Как Лаура справляется со своей работой – Skoda показала на видео.

Также интересно: Украинская школьница получила грант в 500 000 гривен за свое жизненно необходимое изобретение для автомобилей (видео)