Розумна помічниця у "Шкодах" спілкується шістьма мовами і завжди рада догодити.

Персоніфікований голосовий асистент, чи точніше асистентка, що з’явилась в нових Skoda Kamiq та Scala, отримала ім’я “Лаура” на честь одного з засновників компанії.

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Першими моделями Skoda, оснащеними новою інтелектуальною функцією, стануть кросовер Kamiq та хетчбек Scala. Голосовий помічник пропонується на мультимедіа Amundsen в топових комплектаціях означених моделей. Надалі список моделей, для яких буде доступна “Лаура”, поступово розширюватиметься, як і її функціонал.

Активується асистентка голосовою командою “Окей, Лаура!”. Розуміти інші команди та давати відповіді “Лаура” може однією з шести доступних їй мов: англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською та чеською. Розробники наголошують, що “Лаура” розуміє навіть складні діалекти цих мов.



Функціонал новинки дозволяє керувати музичними функціями, здійснювати пошук в Інтернеті, прокладати маршрут, читати SMS-повідомлення тощо. Як Лаура справляється зі своэю роботою, Skoda показала на відео.

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