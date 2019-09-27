Французький автовиробник створив концепт кемпера та цілий набір різних речей для справжніх фанатів марки.

Citroënist був створений спеціально для автосалону Leisure Vehicle, присвяченого транспорту для активного відпочинку, що стартує у французькому місті Ле Бурже 28 вересня.

Також цікаво: Український імпортер назвав ціни у гривні на електричний Porsche Taycan

Концепт Citroën SpaceTourer Citroënist являє собою чудовий приклад асиміляції автомобіля в життя сучасної людини. Стильний кемпер можна використовувати як для повсякденних поїздок у місті, так і для активного відпочинку на природі. Разом з кемпером були створені одноіменна колекція аксесуарів, одягу та навіть велосипед.

Всередині SpaceTourer Citroënist є спальне місце для двох людей з додатковим простором завдяки підйомному даху. В багажній секції кемпера знайшлось місце для пари легких велосипедів, а в дорозі можна розважити себе в “мультимедійному кабінеті” з письмовим столиком та монітором.

Фото: Citroën SpaceTourer Citroënist Concept / Citroën

Citroënist базується на Citroën SpaceTourer з силовим агрегатом BlueHDi 150 S&S BVM6 – це стандартний 2-літровий турбодизель. Разом з тим, привід у нього нестандартний, повний – від Dangel, як і в його “брата” Peugeot Boxer 4X4 Concept, котрий буде представлений на тому ж автошоу в Ле Бурже.

Також цікаво: Чехи поселили Лауру в свої автомобілі (відео)