Четырехдверная модель с историческим именем вернулась, хотя пока имеет статус прототипа и скрывает немало деталей, но уже сейчас можно оценить вид будущей новинки. Известна и цена.

Acura позиционирует будущую новинку, как “премиальный спортивный компакт”. Две наиболее важные вещи, которые бренд сообщил о новой Integra: базовая модель будет стоить менее 30 тысяч долларов и будет иметь ручную коробку передач.

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Глубоко внутри Acura Integra, как и в предыдущих поколениях, скрывает детали Honda Civic Si, от которого получил спортивный 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и 6-скоростную механическую коробку передач с дифференциалом ограниченного скольжения. Точные характеристики силовой установки пока не раскрываются.

Прототип был показан в цвете под названием Indy Yellow, который отдает дань знаковому оттенку Phoenix Yellow, использовавшемся на Integra Type R в кузове DC1/DC2. За красивыми 19-дюймовыми колесами хорошо заметны спортивные тормоза Brembo.

Фото: Acura Integra 2022 / Acura

“Integra – одна из самых знаковых моделей в истории Acura”, – сказал Джон Икеда, вице-президент и руководитель бренда Acura. “Новая Integra будет и дальше обеспечивать уникальную амбициозную, но достижимую рыночную позицию оригинала, с эмоциональной производительностью и стилем в сочетании с универсальностью и полезностью, которых ищут современные покупатели”.

Хотя силовой агрегат может быть заимствован у Civic, он будет настроен несколько иначе. Под капотом Honda Civic Si он производит круглые 200 лошадиных сил, однако Acura отметила, что Integra получит двигатель с “высокой мощностью”, поэтому в последнем случае можно ожидать более высокой производительности. Кроме того, Acura Integra может получить более производительную версию Type S с еще большей мощностью.

Acura планирует начать производство Integra в 2022 году на своем заводе в Мэрисвилле, штат Огайо. Кстати, американский лифтбек Acura Integra существенно отличается от китайского Honda Integra 2022.