Чотиридверна модель з історичним іменем повернулась, хоча поки що має статус прототипу та приховує чимало деталей, але вже зараз можна оцінити вигляд майбутньої новинки. Відома й ціна.

Acura позиціює майбутню новинку, як “преміальний спортивний компакт”. Дві найбільш важливі речі, які бренд повідомив про нову Integra: базова модель коштуватиме менше ніж 30 тисяч доларів і матиме ручну коробку передач.

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Глибоко всередині Acura Integra, як і в попередніх поколіннях, приховує деталі Honda Civic Si, від якого отримав спортивний 1,5-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом і 6-швидкісну механічну коробку передач з диференціалом обмеженого ковзання. Точні характеристики силової установки поки не розкриваються.

Прототип був показаний у кольорі під назвою Indy Yellow, який віддає данину знаковому відтінку Phoenix Yellow, що використовувався на Integra Type R в кузові DC1/DC2. За гарними 19-дюймовими колесами добре помітні спортивні гальма Brembo.

Фото: Acura Integra 2022 / Acura

“Integra — одна з найбільш знакових моделей в історії Acura”, — сказав Джон Ікеда, віце-президент і керівник бренду Acura. “Нова Integra й надалі забезпечуватиме унікальну амбіційну, але досяжну ринкову позицію оригіналу, з емоційною продуктивністю та стилем у поєднанні з універсальністю та корисністю, яких шукають сучасні покупці”.

Хоча силовий агрегат може бути запозичений у Civic, він буде налаштований дещо інакше. Під капотом Honda Civic Si він продукує круглі 200 кінських сил, однак Acura зазначила, що Integra отримає двигун з “високою потужністю”, тому в останньому випадку можна очікувати вищої продуктивності. Крім того, Acura Integra може отримати більш продуктивну версію Type S зі ще більшою потужністю.

Acura планує розпочати виробництво Integra у 2022 році на своєму заводі у Мерісвіллі, штат Огайо. До речі, американський ліфтбек Acura Integra істотно відрізняється від китайського Honda Integra 2022.