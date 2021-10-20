Версія Si являє собою проміжну ланку між звичайним Civic та лютим Civic Type R.

Американський підрозділ Honda представив новий Civic Si – спортивний седан з більш жорсткою підвіскою, модифікованим 1,5-літровим турбомотором, механічною трансмісією та функцією узгодження обертів від Civic Type R.

Дивіться також: Subaru WRX нового покоління представлений офіційно

Автовиробник виділяє такі аспекти новинки:

Найкращий і найцікавіший за кермом Civic Si;

Civic Si орієнтований на нове покоління молодих любителів водіння, має захоплюючий дизайн та багатший, привабливіший водійський характер;

Оновлений турбомотор, стандартна механічна коробка передач, диференціал з обмеженим ковзанням та спортивно налаштована підвіска та спортивні шини;

Новинка зберігає статус попередніх поколінь Civic Si як доступної високопродуктивної моделі в лінійці марки;

Інтер'єр включає спортивні сидіння, специфічні для Si, та червоні акценти.

Honda Civic Si побудований на основі седана Civic одинадцятого покоління. Новинка має жорсткіший кузов (на 8% стійкіший на кручення і на 13% – на вигин), збільшену на 35,56 мм колісну базу та розширену на 12,7 мм задню колію. Також у версії Si посилені верхні кріплення передніх стійок, встановлені нові амортизатори, більш жорсткі пружини (+ 8% спереду та + 54% ззаду) і нові стабілізатори. Втулки використовуються від Civic Type R і вони на 79% жорсткіші, ніж у звичайного Civic. Важелі підвіски також запозичені у Civic Type R. Торсіон, що з'єднує кермовий вал з провідною шестернею рейки, жорсткіший на 60%. Використовуються більші гальмівні ротори та 18-дюймові колеса.

Фото: Honda Civic Si 2021 / Honda

Зовнішні особливості Civic Si включають нові бампери, спойлер на кришці багажника, овальні патрубки вихлопу та нову ексклюзивну фарбу для кузову відтінку Blazing Orange Pearl.

Всередині версії Si можуть похвалитись спортивними кріслами, металевими накладками на педалі, панеллю приладів з аналоговим спідометром і цифровим тахометром, мультимедійним центром з екраном на дев'ять дюймів та підтримкою бездротового з’єднання за протоколами Apple CarPlay та Android Auto. Також стандартне оснащення Civic Si включає аудіосистему Bose з функцією посилення звуку мотора Active Sound Control, вибір режимів руху Drive Mode з налаштованим профілем Individual.

Під капотом працює півторалітровий турбомотор потужністю у 203 кінських сили та 260 Нм крутного моменту, які досягаються на 1800 обертів на хвилину. Попередній Si досягав пікового крутного моменту на 2100 об/хв.

Новинка вийде на ринок США до кінця цього року, а наступного року до седана приєднається хетчбек Civic Type R, а також довгоочікуваний ліфтбек Acura Integra.