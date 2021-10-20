Версия Si представляет собой промежуточное звено между обычным Civic и яростным Civic Type R.

Американское подразделение Honda представило новый Civic Si – спортивный седан с более жесткой подвеской, модифицированным 1,5-литровым турбомотором, механической трансмиссией и функцией согласования оборотов от Civic Type R.

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Автопроизводитель выделяет следующие аспекты новинки:

Лучший и самый интересный за рулем Civic Si;

Civic Si ориентирован на новое поколение молодых любителей вождения, имеет захватывающий дизайн и более богатый, более привлекательный водительский характер;

Обновленный турбомотор, стандартная механическая коробка передач, дифференциал с ограниченным скольжением и спортивно настроенная подвеска и спортивные шины;

Новинка сохраняет статус предыдущих поколений Civic Si как доступной высокопроизводительной модели в линейке марки;

Интерьер включает спортивные сиденья, специфичные для Si, и красные акценты.

Honda Civic Si построен на основе седана Civic одиннадцатого поколения. Новинка имеет более жесткий кузов (на 8% устойчивее на кручение и на 13% – на изгиб), увеличенную на 35,56 мм колесную базу и расширенную на 12,7 мм заднюю колею. Также в версии Si усилены верхние крепления передних стоек, установлены новые амортизаторы, более жесткие пружины (+ 8% спереди и + 54% сзади) и новые стабилизаторы. Втулки используются от Civic Type R и они на 79% жестче, чем у обычного Civic. Рычаги подвески также позаимствованы у Civic Type R. Торсион, соединяющий рулевой вал с ведущей шестерней рейки, жестче на 60%. Используются большие тормозные роторы и 18-дюймовые колеса.

Фото: Honda Civic Si 2021 / Honda

Внешние особенности Civic Si включают в себя новые бамперы, спойлер на крышке багажника, овальные патрубки выхлопа и новую эксклюзивную краску для кузова оттенка Blazing Orange Pearl.

Внутри версии Si могут похвастать спортивными креслами, металлическими накладками на педали, панель приборов с аналоговым и цифровым спидометром тахометром, мультимедийным центром с экраном на девять дюймов и поддержкой беспроводного соединения по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Также стандартное оснащение Civic Si включает аудиосистему Bose с функцией усиления звука мотора Active Sound Control, выбор режимов движения Drive Mode с настроенным профилем Individual.

Под капотом работает полуторалитровый турбомотор мощностью в 203 лошадиные силы и 260 Нм крутящего момента, которые достигаются на 1800 оборотов в минуту. Предыдущий Si достигал пикового крутящего момента на 2100 об / мин.

Новинка выйдет на рынок США до конца этого года, а в следующем году к седану присоединится хэтчбек Civic Type R, а также долгожданный лифтбек Acura Integra.