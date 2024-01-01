Аграрии за две недели отправили в войска уже вторую партии техники

ФОТО: ВАР|
В течение ноября ВАР отправила в войска двумя траншами 31 автомобиль
Как и в прошлые разы, это совместный проект (ВАР) и благотворительного фонда "Сохрани Украину!" (SaveUA). Об этом рассказывается в пресс-релизе аграриев.
На этот раз военным отправили 15 микроавтобусов Volkswagen Transporter и три внедорожника – две единицы Toyota RAV4 и один Nissan X-Trail.
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Если Transporter чуть ли не в каждом пакете помощи встречается из-за своей высокой живучести, экономичного потребления солярки и хорошей грузоподъемности, то RAV и X-Trail остаются редким гостем, поскольку волонтерские движения больше акцент делают на пикапы.
В ноябре это уже второй масштабный пакет транспортной помощи армии от аграрного сообщества. Две недели назад ВАР торжественно вручила защитникам 13 автомобилей – 11 пикапов и два автобуса.
Фото: ВАР
Нынешним пакетом Всеукраинский аграрный совет завершает осенний сезон помощи и уже со следующей недели начнет формировать зимние транспортные транши.
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"Более 1000 аграриев со всей Украины ежедневно донатят и пополняют наш фонд "Сохрани Украину!" (SaveUA). За время полномасштабного вторжения уже было передано более 2000 транспортных средств. Мы не останавливаемся и будем помогать, пока не одержим победу", – сделал акцент представитель ВАР Игорь Новицкий.
Фото: ВАР