Аграрії за два тижні відправили у війська вже другу партію техніки

Як і у минулі рази, це спільний проєкт (ВАР) та благодійного фонду "Збережи Україну!" (SaveUA). Про це розповідається у пресрелізі аграріїв.

Цього разу військовим відправили 15 мікроавтобусів Volkswagen Transporter та три позашляховики – дві одиниці Toyota RAV4 та один Nissan X-Trail.

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Якщо Transporter чи не в кожному пакеті допомоги зустрічається через свою високу живучість, економічне споживання солярки та гарну вантажність, то RAV4 та X-Trail залишаються рідким гостем, оскільки волонтерські рухи більш акцент роблять на пікапи.

У листопаді це вже другий масштабний пакет транспортної допомоги війську від аграрної спільноти. Два тижні тому спільнота урочисто вручила захисникам 13 автомобілів – 11 пікапів і два автобуси.

Фото: ВАР

Нинішнім пакетом Всеукраїнська аграрна рада завершує осінній сезон допомоги й уже з наступного тижня почне формувати зимові транспортні транші.

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"Понад 1000 аграріїв з усієї України щодня донатять і поповнюють наш фонд "Збережи Україну!" (SaveUA). За час повномасштабного вторгнення вже було передано понад 2000 транспортних засобів. Ми не зупиняємося і будемо допомагати, доки не здобудемо перемогу", – зробив акцент представник ВАР Ігор Новицький.

Фото: ВАР