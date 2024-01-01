Академия кофе WOG: помощь в адаптации ветеранов

Именно поэтому социально ответственный бизнес не стоит в стороне, а разрабатывает проекты по поддержке ветеранов и ветеранок на пути к возвращению к гражданской жизни. Один из них – “Академия кофе WOG”, который реализует сеть АЗК WOG.

Сейчас в Украине зарегистрировано 1,2 млн ветеранов и ветеранок. Результаты исследования Украинского ветеранского фонда свидетельствуют, что почти треть из них нуждается в новых знаниях, а более половины думает о собственном бизнесе. "Академия кофе WOG" дает возможность реализовать эти потребности.

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"Понимая важную роль бизнеса в процессе реинтеграции ветеранов, в 2023 году мы начали образовательный некоммерческий проект "Академия кофе WOG", к которому присоединились ответственные бизнесы, предприниматели и сеть поддержки военных и их близких Veteran Hub. Кроме того, что мы обучаем профессии бариста и даем знания для начала кофейного бизнеса, большой акцент делаем на создании сообщества единомышленников для взаимной поддержки и коммуникации участников между собой вне обучения", – рассказывает Татьяна Калашнюк, координатор "Академии кофе WOG".

Академия кофе WOG в цифрах:

370 заявок на обучение

Три потока выпускников полного курса, два потока короткого онлайн-курса

150 выпускников

10 кофеен, открытых выпускниками

Как помогает обучение в Академии, рассказывают ее выпускники.

Сергей Довбыш, заместитель командира 21 отдельного стрелкового батальона. Демобилизован в 2023 г.

Кадровый военный. Во времена АТО был в Херсонской области на перешейке с Крымом и на Мариупольском направлениях. В 2019 году уволился со службы и занимался поддержкой семей погибших защитников, помощью военным с инвалидностью.

"Когда началось полномасштабное вторжение, пошел в черниговский военкомат, где получил задание сформировать отдельный добровольческий батальон. Был заместителем командира. Когда враг подступал к Чернигову, почти месяц руководил обороной города с юга", – вспоминает Сергей.

В мае 2023 демобилизовался по состоянию здоровья и сразу же устроился сапером в гуманитарном разминировании. Также занимается развитием адаптивного спорта в Черниговской области.

"В 2023 году вместе с командой волонтеров взяли в аренду большое помещение для создания Ветеранского пространства для оказания социальной и психологической поддержки. Уже начали строить там инклюзивный спортзал. Мечтаю также создать кофейню, где бы ветераны и ветеранки могли отдыхать, общаться, – делится Сергей. – Но не хватало знаний. А тут собратья прислали информацию об "Академии кофе".

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Сергей говорит, что для него обучение в Академии – это не только о знаниях, но и об увеличении круга единомышленников, а еще – определенный способ реабилитации. И добавляет, благодаря ему еще больше осознал, что на правильном пути.

"Сейчас строю стены в Ветеранском пространстве, а когда дойду до кофейни, точно знаю к кому обращусь для ее обустройства", – резюмирует Сергей.

Екатерина Рапута, медик-доброволец, преподаватель Академии кофе WOG.

До 24 февраля 2022 года Екатерина возглавляла международную офтальмологическую клинику, параллельно преподавала в университете. В апреле 2022 присоединилась к ТРО, учила бойцов. Впоследствии прошла обучение и как медик-доброволец работала на Бахмутском направлении.

"Вывозили бойцов, а в свободное время была "руками" врачей: у нас есть чемоданчик с различным оборудованием, онлайн подключали узкопрофильных врачей, они рассказывали, что делать, а я на месте могла стабилизировать и лечить", – рассказывает Екатерина.

В прошлом году она получила тяжелую контузию, потеряла слух на одно ухо, поэтому о регулярных ротациях и речи быть не может. Хотя Катя до сих пор иногда выезжает на помощь.

"После возвращения чувствовала себя разбитой. Понимала, что наемным работником быть не хочу. Что дальше? Как-то зашла в инстаграм и увидела анонс набора в "Академию кофе". Вспомнила давнюю мечту о кофейне. Подалась и меня взяли, - вспоминает Екатерина. – Сначала был страх, что придется учиться в группе, могу не справиться. Но все с точки зрения методологии было организовано правильно, и в группе были люди, которые понимали друг друга. Здесь безопасное пространство, где я могла быть настоящей и учиться. Особенно это важно во время практического занятия, когда непосредственно контактируешь с людьми, а после ранения – это определенный стресс".

И продолжает: "В Академии действительно научили – от нуля до максимума, дали веру в себя и побудили к действиям. Сейчас есть куча идей, знакомых и хочется действовать. Разработала план, в частности маркетинговый, технологические карты, просчитала меню. Сейчас жду освобождения помещения, чтобы открыть кофейню в итальянском стиле".

Более того, Екатерина стала преподавать в Академии основы управленческого учета. "Не думала, что, вернувшись с войны, смогу быть полезной и делиться собственным опытом. Это поддерживает веру в себя", – резюмирует она.

Владислав Данильченко, служил в Воздушных силах ВСУ, демобилизовался в декабре 2023 года

До 2021 года проходил срочную службу. Демобилизовался по состоянию здоровья. Пошел работать в общественный сектор – в программу "Строим Украину вместе". Далее по программе "Учи для Украины" был учителем истории и гражданского образования в сельской школе в Одесской области.

"Когда началась война, мобилизовался через свою старую часть, – вспоминает Владислав. – Сильно не хотелось пропустить войну, казалось, что каждый бой – последний, и все вот-вот закончится. Почти год был на Харьковском направлении, потом перевелся в бригаду "Азов" и до увольнения воевал в ее составе в Луганской области".

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Владислав добавляет: думал, что после демобилизации ворвется в жизнь, сделает множество вещей. Но мир оказался не таким, как думалось. Началась реабилитация – психологическая и физическая.

"Когда был на фронте, с женой мечтали открыть первую в Украине вязальню-кофейню. Это трендовая тема – много молодежи занимается вязанием. Если о нем знаю немало, то о кофейном бизнесе – почти ничего. А тут наткнулся на информацию об "Академии кофе WOG". Итак, там смогу получить необходимые знания, и больше всего зацепила возможность практически научиться готовить кофе", – вспоминает Владислав.

И отмечает, что обучение ему очень понравилось. Дало понимание, что вызовы не такие страшные. Раньше думал, что кофейная индустрия специфическая, а познакомился с экспертами и начал относиться к этому значительно проще. А еще есть поддержка и люди, к которым всегда можно обратиться за советами и помощью.