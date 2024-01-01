Академія кави WOG: допомога в адаптації ветеранів

Саме тому соціально відповідальний бізнес не стоїть осторонь, а розробляє проєкти з підтримки ветеранів та ветеранок на шляху до повернення до цивільного життя. Один з них – «Академія кави WOG», який реалізує мережа АЗК WOG.

Наразі в Україні зареєстровано 1,2 млн ветеранів та ветеранок. Результати дослідження Українського ветеранського фонду свідчать, що майже третина з них потребує нових знань, а більше половини думає про власний бізнес. «Академія кави WOG» дає можливість реалізувати ці потреби.

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«Розуміючи важливу роль бізнесу в процесі реінтеграції ветеранів, у 2023 році ми започаткували освітній некомерційний проєкт «Академія кави WOG», до якого долучилися відповідальні бізнеси, підприємці та мережа підтримки військових та їхніх близьких Veteran Hub. Окрім того, що ми навчаємо професії баристи та даємо знання для започаткування кавового бізнесу, великий акцент робимо на створенні спільноти однодумців для взаємної підтримки та комунікації учасників між собою поза навчанням», – розповідає Тетяна Калашнюк, координаторка «Академії кави WOG».

Академія кави WOG у цифрах:

370 заявок на навчання

Три потоки випускників повного курсу, два потоки - короткого онлайн-курсу

150 випускників

10 кав’ярень, відкритих випускниками

Як допомагає навчання в Академії, розповідають її випускники.

Сергій Довбиш, заступник командира 21 окремого стрілецького батальйону. Демобілізований у 2023 р.

Кадровий військовий. В часи АТО був у Херсонській області на перешийку з Кримом та на Маріупольському напрямках. В 2019 році звільнився зі служби та займався підтримкою родин загиблих захисників, допомогою військовим з інвалідністю.

«Коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов у чернігівський військкомат, де отримав завдання сформувати окремий добровольчий батальйон. Був заступником командира. Коли ворог підступав до Чернігова, майже місяць керував обороною міста з півдня», – згадує Сергій.

В травні 2023 демобілізувався за станом здоров`я й одразу ж влаштувався сапером у гуманітарному розмінуванні. Також займається розвитком адаптивного спорту в Чернігівській області.

«У 2023 році разом з командою волонтерів взяли в оренду велике приміщення для створення Ветеранського простору для надання соціальної і психологічної підтримки. Вже почали будувати там інклюзивний спортзал. Мрію також створити кав`ярню, де б ветерани й ветеранки могли відпочивати, спілкуватися, – ділиться Сергій. – Та не вистачало знань. А тут побратими надіслали інформацію про «Академію кави».

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Сергій говорить, що для нього навчання в Академії – це не лише про знання, але й про збільшення кола однодумців, а ще – певний спосіб реабілітації. І додає, завдяки йому ще більше усвідомив, що на правильному шляху.

«Зараз будую стіни у Ветеранському просторі, а коли дійду до кав`ярні, точно знаю до кого звернуся для її облаштування», – підсумовує Сергій.

Катерина Рапута, медик-доброволець, викладачка Академії кави WOG.

До 24 лютого 2022 року Катерина очолювала міжнародну офтальмологічну клініку, паралельно викладала в університеті. У квітні 2022 долучилася до ТРО, навчала бійців. Згодом пройшла вишкіл і як медик-доброволець працювала на Бахмутському напрямку.

«Вивозили бійців, а у вільний час була «руками» лікарів: у нас є валізка з різним обладнанням, онлайн підключали вузькопрофільних лікарів, вони розповідали, що робити, а я на місці могла стабілізувати та лікувати», – розповідає Катерина.

Минулого року вона отримала важку контузію, втратила слух на одне вухо, тож про регулярні ротації й мови бути не може. Хоча Катя й досі часом виїжджає на допомогу.

«Після повернення почувалася розбитою. Розуміла, що найманим працівником бути не хочу. Що далі? Якось зайшла в інстаграм і побачила анонс набору до «Академії кави». Згадала давню мрію про кав`ярню. Подалася й мене взяли, - згадує Катерина. – Спочатку був страх, що доведеться навчатися в групі, можу не впоратися. Та все з точки зору методології було організовано правильно, і в групі були люди, які розуміли один одного. Тут безпечний простір, де я могла бути справжньою та навчатися. Особливо це важливо під час практичного заняття, коли безпосередньо контактуєш з людьми, а після поранення – це певний стрес».

І продовжує: «В Академії дійсно навчили – від нуля до максимуму, дали віру в себе й спонукали до дій. Зараз маю купу ідей, знайомих та хочеться діяти. Розробила план, зокрема маркетинговий, технологічні карти, прорахувала меню. Наразі чекаю звільнення приміщення, щоб відкрити кав`ярню в італійському стилі».

Щобільше, Катерина стала викладати в Академії основи управлінського обліку. «Не думала, що, повернувшись із війни, зможу бути корисною й ділитися власним досвідом. Це підтримує віру в себе», – підсумовує вона.

Владислав Данильченко, служив у Повітряних силах ЗСУ, демобілізувався у грудні 2023

До 2021 року проходив строкову службу. Демобілізувався за станом здоров`я. Пішов працювати у громадський сектор – у програму «Будуємо Україну разом». Далі по програмі «Навчай для України» був учителем історії й громадянської освіти в сільській школі на Одещині.

«Коли почалася війна, мобілізувався через свою стару частину, – згадує Владислав. – Сильно не хотілося пропустити війну, здавалося, що кожен бій – останній, і все от-от закінчиться. Майже рік був на Харківському напрямку, потім перевівся в бригаду «Азов» і до звільнення воював у її складі в Луганській області».

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Владислав додає: думав, що після демобілізації ввірветься в життя, зробить безліч речей. Та світ виявився не таким, як гадалося. Почалася реабілітація – психологічна та фізична.

«Коли був на фронті, з дружиною мріяли відкрити першу в Україні в`язальню-кав`ярню. Це трендова тема – багато молоді займається в`язанням. Якщо про нього знаю чимало, то про кавовий бізнес майже нічого. А тут натрапив на інформацію про «Академію кави WOG». Отже, там зможу отримати потрібні знання, та найбільше зачепила можливість практично навчитися готувати каву», – згадує Владислав.

І наголошує, що навчання йому дуже сподобалося. Дало розуміння, що виклики не такі страшні. Раніше думав, що кавова індустрія специфічна, та познайомився з експертами й значно простіше почав ставитися до цього. А ще є підтримка й люди, до яких завжди можна звернутися за порадами й допомогою.