Аккумуляторный погрузчик с подключением к сети может работать без пауз  

Испытания аккумуляторного погрузчика 824 G проходит на площадке по переработке лома в мюнхенском районе Обинг. По сообщению на сайте производителя, в продуктовой линейке есть уже две модели с аккумуляторным питанием – 824 G Electro Battery и 826 G Electro Battery, сочетающие высокую грузоподъемность и вылет 12 и 13 метров соответственно.

Благодаря аккумуляторному электроприводу машины работают абсолютно без вредных выбросов, каждая из них экономит более 60 тонн CO 2 в год. Это заметно облегчает жизнь людям и способствует бережному отношению к окружающей среде. Кроме этого, снижаются эксплуатационные расходы, поскольку требования к обслуживанию моделей с аккумуляторным питанием очень низкие.

В производственной зоне Cronimet Alpha по переработке нержавеющей стали, ферросплавов и суперсплавов постоянно стоял шум и копоть от дизельных двигателей перегружателей. С появлением на объекте полностью электрического аккумуляторного Sennebogen 824 G Electro Battery ничего подобного нет – машина работает бесшумно, не чадит выбросами.

"Машина с аккумуляторным питанием едет так же как, и дизельная, Вы не замечаете никакой разницы в мощности. Правда, отличие есть, потому что все работает намного плавнее и тише. Вам не нужно делать перерывы, чтобы убежать от шума", – объясняет оператор спецтехники Зоран Алексич, которого поддержали операторы из других смен, работающие на 824 G.

Фото: Sennebogen

Особенность перегружателей материалов Sennebogen шестого поколения в том, что модели с аккумуляторным питанием визуально почти не отличаются от своих кабельных или дизельных аналогов, но и благодаря модульной концепции батарей машины также можно гибко адаптировать к различным требованиям по производительности.

Обе машины оснащены электродвигателем мощностью 90 кВт. В зависимости от потребностей, можно настроить и дооснастить 1, 2, 3 или 4 мощные литий-ионные аккумуляторные блоки. Это обеспечивает клиентам максимальную гибкость и будущее.

При этом каждый аккумуляторный блок обеспечивает примерно 98 кВт-ч, что означает, что при оснащении 4 аккумуляторными блоками каждый может использоваться в течение 6-7 часов без подзарядки. Машины быстро и эффективно заряжаются с помощью двух-трех бортовых зарядных устройств на ходовой части, каждое из которых имеет мощность зарядки 22 кВт, что позволяет достичь общей мощности зарядки 44 или 66 кВт в час.

Фото: Sennebogen

Разработчики гарантируют, что сертифицированные высоковольтные аккумуляторные системы двух аккумуляторных машин имеют длительный срок службы – более 4000 циклов полной зарядки. Это достигается, среди прочего, благодаря идеальному контролю температуры аккумуляторных элементов в системе.

Интегрированный аккумуляторный накопитель с пиками нагрузки также сглаживаются (пиковое сглаживание), что уменьшает мощность подключения к сети и экономит расходы на электроэнергию.

Здесь стоит сказать, что предусмотрена двойная схема питания (Dual Power Management System). Это позволяет машине работать автономно как в режиме работы от аккумулятора, так и в режиме подключения к сети. Двойное управление питанием автоматически распознает источник энергии – аккумулятор или сетевое питание – и самостоятельно переключается в соответствующий режим работы.

Фото: Sennebogen

В режиме работы от аккумулятора машина питается энергией исключительно от аккумуляторного блока и является очень мобильной. Если для зарядки ее подключить к сети через зарядный разъем на ходовой части, работа может продолжаться в стационарном режиме, поскольку верхнюю часть каретки можно поворачивать на 360°.

Избыточная мощность, подаваемая во время процесса зарядки, одновременно заряжает аккумуляторы. Еще одним преимуществом является то, что можно использовать имеющуюся инфраструктуру перерабатывающего предприятия, поскольку машина заряжается через стандартизированный штекер CEE на 63 А или 125 А. Нет необходимости в дополнительных инвестициях в зарядные станции.