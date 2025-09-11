Акумуляторний навантажувач з підключенням до мережі може працювати без пауз 

Випробування акумуляторного навантажувача 824 G проходить на майданчику з перероблення брухту в мюнхенському районі Обінг. За повідомленням на сайті виробника, в продуктовій лінійці є вже дві моделі з акумуляторним живленням – 824 G Electro Battery та 826 G Electro Battery, що поєднують високу вантажність та виліт 12 й 13 метрів відповідно.

Завдяки акумуляторному електроприводу машини працюють абсолютно без шкідливих викидів, кожна з них економить понад 60 тонн CO 2 на рік. Це помітно полегшує життя людям та сприяє дбайливому ставленню до довкілля. Окрім цього, знижуються експлуатаційні витрати, оскільки вимоги до обслуговування моделей з акумуляторним живленням дуже низькі.

У виробничій зоні Cronimet Alpha з перероблення нержавіючої сталі, феросплавів і суперсплавів постійно стояв шум та кіптява від дизельних двигунів перевантажувачів. З появою на об'єкті повністю електричного акумуляторного Sennebogen 824 G Electro Battery нічого подібного не спостерігається – машина працює безшумно, не чадить викидами.

"Машина з акумуляторним живленням їде так само як, і дизельна, Ви не помічаєте ніякої різниці в потужності. Щоправда, відмінність є, бо все працює набагато плавніше і тихіше. Вам не потрібно робити перерви, щоб втекти від шуму", – пояснює оператор спецтехніки Зоран Алексич, якого підтримали оператори з інших змін, котрі працюють на 824 G.

Фото: Sennebogen

Особливість перевантажувачів матеріалів Sennebogen шостого покоління в тому, що моделі з акумуляторним живленням візуально майже не відрізняються від своїх кабельних або дизельних аналогів, але й завдяки модульній концепції батарей машини також можна гнучко адаптувати до різних вимог щодо продуктивності.

Обидві машини оснащені електродвигуном потужністю 90 кВт. Залежно від потреб, можна налаштувати та дооснастити 1, 2, 3 або 4 потужні літій-іонні акумуляторні блоки. Це забезпечує клієнтам максимальну гнучкість та майбутнє.

При цьому кожен акумуляторний блок забезпечує приблизно 98 кВт-год, що означає, що при оснащенні 4 акумуляторними блоками кожен може використовуватися протягом 6-7 годин без підзарядки. Машини швидко та ефективно заряджаються за допомогою двох-трьох бортових зарядних пристроїв на ходовій частині, кожен з яких має потужність зарядки 22 кВт, що дозволяє досягти загальної потужності зарядки 44 або 66 кВт на годину.

Фото: Sennebogen

Розробники гарантують, що сертифіковані високовольтні акумуляторні системи двох акумуляторних машин мають тривалий термін служби – понад 4000 циклів повної зарядки. Це досягається, серед іншого, завдяки ідеальному контролю температури акумуляторних елементів у системі.

Інтегрований акумуляторний накопичувач з піками навантаження також згладжуються (пікове згладжування), що зменшує потужність підключення до мережі та економить витрати на електроенергію.

Тут варто сказати, що передбачена подвійна схема живлення (Dual Power Management System). Це дозволяє машині працювати автономно як в режимі роботи від акумулятора, так і в режимі підключення до мережі. Подвійне керування живленням автоматично розпізнає джерело енергії – акумулятор або мережеве живлення – та самостійно перемикається у відповідний режим роботи.

Фото: Sennebogen

У режимі роботи від акумулятора машина живиться енергією виключно від акумуляторного блоку та є дуже мобільною. Якщо для заряджання її під'єднати до мережі через зарядний роз'єм на ходовій частині, робота може продовжуватися в стаціонарному режимі, оскільки верхню частину каретки можна повертати на 360°.

Надлишкова потужність, що подається під час процесу заряджання, одночасно заряджає акумулятори. Ще однією перевагою є те, що можна використовувати наявну інфраструктуру переробного підприємства, оскільки машина заряджається через стандартизований штекер CEE на 63 А або 125 А. Немає потреби в додаткових інвестиціях у зарядні станції.