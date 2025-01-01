Американцы показали автономный робот-танк Ripsaw M5

Машина Ripsaw M5 с башней MCT30 и турелью Kongsberg Protector Medium Caliber Turret-30 (MCT-30) получила 30-мм/40-мм автоматическую пушку Bushmaster и 7,62-мм спаренный пулемет. Как сообщает armyrecognition.com, такая техника символизирует вхождение в эпоху роботизированных и беспилотных систем.

Разработчиком машины нового поколения является компания Textron Systems, которая приобщила к проекту Howe & Howe и Teledyne FLIR Defense. Ripsaw M5 уже официально выбран армией США для своей программы роботизированных боевых машин в категории средних вариантов, известных как RCV-M.

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Таким образом взят курс на пересмотр традиционных наземных боевых возможностей путем внедрения передовых беспилотных технологий. Программа RCV структурирована как семейство платформ: RCV-Light, RCV-Medium и RCV-Heavy, каждая из которых предназначена для поддержки пилотируемых операций в различных тактических ролях.

Эти роботизированные системы предназначены для сдерживания засад, обеспечения флангов и выполнения передовых разведывательных миссий в средах с высоким уровнем угрозы. Сначала они управлялись дистанционно, но долгосрочная цель заключается во внедрении передовых технологий искусственного интеллекта и автономной навигации. В таком случае один оператор сможет управлять несколькими RCV или позволить системам функционировать с большей независимостью.

Дистанционно управляемая машина Ripsaw M5 на зимних испытаниях. Впереди ее ждет внедрение ИИ и беспилотная адаптация. Фото: Unmanned Systems Technolog

При этом каждый тип RCV адаптирован для конкретных оперативных задач. RCV-L с весом менее 10 тонн предназначен для поражения низколентящих целей и считается одноразовым, оснащенным легкими системами вооружения, такими как ПТУР или безоткатные винтовки.

RCV-M, примером которого является Ripsaw M5, весит от 10 до 20 тонн, может быть транспортирован по воздуху самолетом C-130 и имеет повышенную летальность для борьбы с легкой и средней бронированной угрозой.

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RCV-H, весом до 30 тонн, предназначен для борьбы с тяжелой броней противника с высокими характеристиками живучести и транспортируется самолетом C-17.

Ripsaw M5 выделяется в этом семействе оптимальным сочетанием мобильности, огневой мощи и модульности. Технически он оснащен гибридным дизельно-электрическим силовым агрегатом, который обеспечивает незаметное передвижение и быстрый разгон на разнообразной местности. Правда, характеристики силового агрегата не раскрываются.

Размеры компактные, составляют 5,94 м в длину, 2,67 м в ширину и 1,51 м в высоту. Вес примерно 10,5 тонны, полезная нагрузка 3629 килограммов. Скорость движения – 64 км/ч.

Боевая часть сочетается с передовыми датчиками прицеливания и электрооптикой, что обеспечивают точные операции днем и ночью. Турель поддерживает воздушный взрыв боеприпасов и может быть модернизирована до конфигурации калибра 40 мм, что повышает ее летальность и адаптивность.

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Ripsaw M5 представляет пятое поколение платформы Ripsaw. Он разработан как многоцелевая роботизированная альтернатива личному составу и предназначен для расширения зон действия сил армии США и работы за пределами человеческой выносливости. Его способность к бесшумному движению и высокоскоростному маневрированию делает его идеальным для современного театра боевых действий, где неожиданность, скорость и скрытность определяют успех.