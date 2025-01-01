Американці показали автономний робот-танк Ripsaw M5

Машина Ripsaw M5 з баштою MCT30 і туреллю Kongsberg Protector Medium Caliber Turret-30 (MCT-30) отримала 30-мм/40-мм автоматичну гармату Bushmaster та 7,62-мм спарений кулемет. Як повідомляє armyrecognition.com, така техніка символізує входження в епоху роботизованих та безпілотних систем.

Розробником машини нового покоління є компанія Textron Systems, яка долучила до проєкту Howe & Howe та Teledyne FLIR Defense. Ripsaw M5 вже офіційно обрано армією США для своєї програми роботизованих бойових машин в категорії середніх варіантів, відомих як RCV-M.

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Таким чином взято курс на перегляд традиційних наземних бойових можливостей шляхом впровадження передових безпілотних технологій. Програма RCV структурована як сімейство платформ: RCV-Light, RCV-Medium та RCV-Heavy, кожна з яких призначена для підтримки пілотованих операцій у різних тактичних ролях.

Ці роботизовані системи призначені для стримування засідок, забезпечення флангів та виконання передових розвідувальних місій у середовищах з високим рівнем загрози. Спочатку вони керувалися дистанційно, але довгострокова мета полягає у впровадженні передових технологій штучного інтелекту та автономної навігації. В такому разі один оператор зможе керувати кількома RCV або дозволити системам функціонувати з більшою незалежністю.

Дистанційно керована машина Ripsaw M5 на зимових випробуваннях. Попереду її чекає впровадження ШІ й безпілотна адаптація. Фото: Unmanned Systems Technolog

При цьому кожен тип RCV адаптований для конкретних оперативних завдань. RCV-L з вагою менш як 10 тонн призначений для ураження гвинтокрилів і вважається одноразовим, оснащеним легкими системами озброєння, такими як ПТУР або безвідкатні гвинтівки.

RCV-M, прикладом якого є Ripsaw M5, важить від 10 до 20 тонн, може бути транспортований по повітрю літаком C-130 і має підвищену летальність для боротьби з легкою та середньою броньованою загрозою.

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RCV-H, вагою до 30 тонн, призначений для боротьби з важкою бронею противника з високими характеристиками живучості та транспортується літаком C-17.

Ripsaw M5 виділяється в цьому сімействі оптимальним поєднанням мобільності, вогневої потужності та модульності. Технічно він оснащений гібридним дизельно-електричним силовим агрегатом, який забезпечує непомітне пересування та швидке розганяння на різноманітній місцевості. Щоправда, характеристики силового агрегата не розкриваються.

Розміри компактні, становлять 5,94 м в довжину, 2,67 м в ширину та 1,51 м у висоту. Вага приблизно 10,5 тони, корисне навантаження 3629 кілограмів. Швидкість руху 64 км/год.

Бойова частина поєднується з передовими датчиками прицілювання та електрооптикою, що забезпечують точні операції вдень та вночі. Турель підтримує повітряний вибух боєприпасів і може бути модернізована до конфігурації калібру 40 мм, що підвищує її летальність та адаптивність.

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Ripsaw M5 представляє п'яте покоління платформи Ripsaw. Він розроблений як багатоцільовий роботизована альтернатива особовому складу і призначений для розширення зон дії сил армії США та роботи за межами людської витривалості. Його здатність до безшумного руху та високошвидкісного маневрування робить його ідеальним для сучасних театру бойових дій, де несподіванка, швидкість та скритність визначають успіх.