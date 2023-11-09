В Украине заметили разминировщик M1150 Assault Breacher Vehicle на платформе танка Abrams.

Влиятельное издание Forbes сообщило, что Соединенные Штаты “тихо передали Украине спецмашину Assault Breacher для прорыва российской обороны”.

До такого предположения журнал дошел после того, как журналисты увидели фото этой машины в Украине, хотя American Assault Breacher отсутствует в официальных списках переданной техники. Речь идет о 55-тонном минном разменивателе M1150 Assault Breacher Vehicle с фронтальной навеской бульдозерного типа на гусеничной платформе танка Abrams.

Инженерная машина для прокладки пути в минной среде стояла на вооружении только в армии США и до этого, как пишет обозреватель упомянутого ресурса David Axe, никому не поставлялась. Он предполагает, что "саперный бульдозер" поступил в Украину в одной партии с танками Abrams, направлявшимися несколькими траншами в разное время.

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Напомним, за время российской оккупационной войны Киев получил от Пентагона. 31 Abrams. Об этом, в частности, 26 октября известило в своем отчете Министерство обороны США.

Уточняется, что Assault Breacher (ABV) на платформе этого танка "является одной из самых защищенных и наиболее универсальных машин для разминирования". В операционном режиме эта машина может заменить "четыре, пять или шесть менее универсальных транспортных средств, таких как разминировщики, бульдозеры и экскаваторы".

В американской армии эти инженерные машины имеют грязновато-желтую колористику, у нас – зеленый камуфляж. Фото: armyrecognition.com

"Командиры на местах говорят, что Assault Breacher обеспечивает лучшую защиту, чем оборудование, которое они сейчас используют или использовали и что оно уменьшает количество транспортных средств в точке прорыва", — автор цитирует слова Рэндалла Флека, директора британской компании Pearson по производству специальных фронтальных навесных плугов к Assault Breacher.

Сообщается, что Assault Breacher обладает всеми качествами Leopard 2R — плугами и толстой броней, а также добавляет встроенные пусковые установки для линейных зарядов, которые могут взрывать минные поля на расстоянии в несколько сотен метров.

Гусеничный киллер мин способен "выкопать и безопасно взорвать закопанные мины, засыпать траншеи и выкопать противотанковые валы, а затем пометить крошечными флажками безопасную полосу для танков и боевых машин".

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Машина стоимостью более 4 миллионов долларов имеет экипаж из двух человек – механика-водителя и командира-оператора. Они находятся на рабочих местах с надежной бронезащитой. Экипаж в операционном режиме может пользоваться визуальным обзором, как из обычного танка, так и мониторами – четыре специальных камеры дают обзор на 360 градусов.