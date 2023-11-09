В Україні помітили розміновувач M1150 Assault Breacher Vehicle на платформі танка Abrams.

Впливе світове видання Forbes повідомило, що Сполучені Штати "тихо передали Україні спецмашину Assault Breacher для прориву російської оборони".

До такого припущення часопис дійшов після того, як журналісти побачили фото цієї машини в Україні, хоча American Assault Breacher відсутній в офіційних списках переданої техніки. Мова йде про 55-тонного мінного розміновувача M1150 Assault Breacher Vehicle з фронтальною навіскою бульдозерного типу на гусеничній платформі танка Abrams.

Інженерна машина для прокладання шляху в мінному середовищі стояла на озброєнні лише в армії США й до цього, як пише оглядач згаданого ресурсу David Axe, нікому не поставлялася. Він припускає, що "саперний бульдозер" надійшов в Україну в одній партії з танками Abrams, що направлялися кількома траншами у різні часи.

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Нагадаємо, за час російської загарбницької війни Київ отримав від Пентагону 31 Abrams. Про це, зокрема, 26 жовтня сповістило у своєму звіті Міністерство оборони США.

Уточнюється, що Assault Breacher (ABV) на платформі цього танка "є однією з найкраще захищених і найбільш універсальних машин для розмінування". В операційному режимі ця машина може замінити "чотири, п’ять або шість менш універсальних транспортних засобів, таких як розміновувальники, бульдозери та екскаватори".

В американській армії ці інженерні машини мають бруднувато-жовту кольористику, у нас – зелений камуфляж. Фото: armyrecognition.com

"Командири на місцях кажуть, що Assault Breacher забезпечує кращий захист, ніж обладнання, яке вони зараз використовують або використовували, і що воно зменшує кількість транспортних засобів у точці прориву", — автор цитує слова Рендалла Флека, директора британської компанії Pearson з виробництва спеціальних фронтальних навісних плугів до Assault Breacher.

Повідомляється, що Assault Breacher має усі якості Leopard 2R — плуги та товсту броню, а також додає вбудовані пускові установки для лінійних зарядів, які можуть підривати мінні поля на відстані у кілька сотень метрів.

Гусеничний кілер мін спроможний "викопати та безпечно підірвати закопані міни, засипати траншеї та викопати протитанкові вали, а потім позначити крихітними прапорцями безпечну смугу для танків і бойових машин".

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Машина вартістю понад 4 мільйони доларів має екіпаж з двох осіб – механіка-водія та командира-оператора. Вони перебувають на робочих місцях з надійним бронезахистом. Екіпаж в операційному режимі може користуватися візуальним оглядом, як зі звичайного танка, так і моніторами – чотири спеціальні камери дають огляд на 360 градусів.