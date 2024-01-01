Американский танк M10 Booker за два миллиарда долларов оказался никому не нужным

Только после того, как легкий танк по проекту Mobile Protected Firepower поставили в серию, в оборонном ведомстве поняли, что боевая бронированная машина не соответствует концептуальным требованиям. О танке, который создали для армии США и который ей не нужен, со ссылкой на Defense One рассказывает Defense Express.

Теперь в Пентагоне не знают, что с этим танком делать. Судьба M10 Booker пока неизвестна. Легкий танк со 105-мм пушкой на шасси ASCOD в армии США никак не классифицируют. Вероятно, это кандидат "в самый большой провал в планировании Пентагоном вооружения своего войска за последнее время. Потому что в результате получилось то, что не нужно".

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В Вашингтоне это уже поняли. Намек на провал прозвучал из уст главного технического офицера министерства армии Алекса Миллера в интервью Defense One. Он, в частности, заявил, что M10 Booker стал жертвой процесса изменений требований к нему, который создал такую инерцию, что "армия не могла сойти со своего пути и просто катилась, катилась и катилась".

Легкий танк M10 Booker даже визуально выглядит тяжелым, не каждый мост выдержит. Фото: Минобороны США

В не таком далеком 2013 году командование 82-й воздушно-десантной дивизии инициировало вопрос потребности в новом легком танке на замену снятым с вооружения M551 Sheridan. При этом десантники хотели авиадесантную машину, чтобы ее можно было сбрасывать не только с C-17 Globemaster III, но и С-130 Hercules.

Практика показала, что сбрасывать такую машину с С-130 Hercules будет невозможно. Поэтому в 2015 году требования к новой машине были оформлены и начался сбор предложений на конкурс Mobile Protected Firepower. И в нем не было ничего о десантировании и возможности перевозки С-130 Hercules, только о возможности перевозки двух машин на одном C-17.

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В ходе конкурса в требования начали вносить изменения, в частности в 2022 году из него убрали требование опционной пилотируемости. А уже когда прототипы были готовы в Воздушных силах США изменили свои требования по нагрузке для C-17. И теперь в него просто не влезали два M10 Booker.

M10 Booker декларировался вес в 38 тонн, а за счет дополнительной брони - 42 тонны. При весе в 38 тонн как раз две машины "вплотную" влезали в C-17 с задекларированной "бумажной" грузоподъемностью в 77,5 тонны. Однако после изменений в самолет влезает только один M10 Booker.

Легкий танк оказался слишком тяжелым даже на земле, не говоря уже о доставке по воздуху. На одном из трех полигонов, где размещены M10 Booker, только три из 11 мостов могут выдержать эту машину: Форт-Кэмпбелл является базой 101-й воздушно-десантной дивизии и 5-й группы ССО и там никогда не имели такой тяжелой техники.

Теперь в Пентагоне чешут затылок, а стоит ли заказывать все 504 единицы "легкого" M10 Booker, на закупку которых еще в 2023 году планировалось потратить более 6,5 млрд долларов без учета инфляционных изменений.

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Сообщается, что на разработку M10 Booker минобороны США потратило на этапе конкурса 752 млн долларов. Затем ушло еще на 1,14 млрд долларов на первую партию из 96 машин. Суммарно на проект Mobile Protected Firepower и сам M10 Booker Пентагон потерял 1,8 млрд долларов.