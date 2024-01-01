Американський танк M10 Booker за два мільярди доларів виявився нікому не потрібним

Лише після того, як легкий танк за проєктом Mobile Protected Firepower поставили у серію, в оборонному відомстві втямили, що бойова броньована машина не відповідає концептуальним вимогам. Про танк, який створили для армії США і який їй не потрібен, з посиланням на Defense One розповідає Defense Express.

Тепер у Пентагоні не знають, що з цим танком робити. Доля M10 Booker поки невідома. Легкий танк зі 105-мм гарматою на шасі ASCOD в армії США ніяк не класифікують. Ймовірно, це кандидат "у найбільший провал у плануванні Пентагоном озброєння свого війська за останній час. Бо у результаті вийшло те, що не потрібно".

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У Вашингтоні це вже зрозуміли. Натяк на провал прозвучав з вуст головного технічного офіцера міністерства армії Алекса Міллера в інтерв'ю Defense One. Він, зокрема, заявив, що M10 Booker став жертвою процесу змін вимог до нього, який створив таку інерцію, що "армія не могла зійти за свого шляху та просто котилась, котилась та котилась".

Легкий танк M10 Booker навіть візуально виглядає важким, не кожен міст витримає. Фото: Міноборони США

У не такому й далекому у 2013 році командування 82-ї повітряно-десантної дивізії ініціювало питання потреби у новому легкому танку на заміну знятим з озброєння M551 Sheridan. При цьому десантники хотіли авіадесантну машину, щоб її можливо було скидати не лише з C-17 Globemaster III, а й С-130 Hercules.

Практика показала, що скидати таку машину з С-130 Hercules буде неможливо. Тому у 2015 році вимоги до нової машини були оформлені та розпочався збір пропозицій на конкурс Mobile Protected Firepower. І у ньому не було нічого про десантування та можливість перевезення С-130 Hercules, лише про можливість перевезення двох машин на одному C-17.

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В ході конкурсу до вимог почали вносити зміни, зокрема у 2022 році з нього прибрали вимогу опційної пілотованості. А вже коли прототипи були готові у Повітряних силах США змінили свої вимоги щодо навантаження для C-17. І тепер у нього просто не влазили два M10 Booker.

M10 Booker декларувалась вага у 38 тонн, а за рахунок додаткової броні - 42 тонни. При вазі у 38 тонн якраз дві машини "впритул" влазили у C-17 із задекларованою "паперовою" вантажністю у 77,5 тонни. Однак після змін у літак влазить лише один M10 Booker.

Легкий танк виявився надто важким навіть на землі, не кажучи вже про доставлення повітрям. На одному з трьох полігонів, де розміщені M10 Booker, лише три з 11 мостів можуть витримати цю машину: Форт-Кемпбелл є базою 101-ї повітряно-десантної дивізії та 5-ї групи ССО і там ніколи не мали такої важкої техніки.

Тепер у Пентагоні чухають потилицю, а чи варто замовляти всі 504 одиниці "легкого" M10 Booker, на закупівлю яких ще у 2023 році планувалось витратити понад 6,5 млрд доларів без урахування інфляційних змін.

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Повідомляється, що на розробку M10 Booker міноборони США витратило на етапі конкурсу 752 млн доларів. Потім пішло ще на 1,14 млрд доларів на першу партію з 96 машин. Сумарно на проєкт Mobile Protected Firepower та сам M10 Booker Пентагон втратив 1,8 млрд доларів.