Итальянская фирма, которая возродила легендарную модель De Tomaso Pantera, обещает до конца года показать свой новый проект – элегантное купе с хрустальными деталями.

Кузовное ателье Ares Design объявило о сотрудничестве с фирмой Lalique, хрусталь которой украсит новый автомобиль Ares.

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Пока спорткар засекречен и публике позволено увидеть лишь его очертания на первом тизере. Название купе пока не известно. Однако, судя по изображению, автомобиль будет иметь форму классического родстера Jaguar E-Type с характерным длинным капотом.

Картинка также раскрывает некоторые детали – мягкую складную крышу автомобиля, хромированные зеркала и дверные ручки в винтажном стиле.

Какие именно детали будут выполнены из французского хрусталя Lalique – также пока не ясно, однако известно, что это будут изысканные элементы декора ручной работы.

В начале июля компания Ares Design показала реинкарнированный классический суперкар De Tomaso Pantera в виде купе под названием Panther ProgettoUno. Современная интерпретация суперкара построена на агрегатах Lamborghini Huracan и оснащена 5,2-литровым V10 мощностью в 650 лошадиных сил.

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