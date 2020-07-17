Фірма Ares Design, яка відродила легендарну модель De Tomaso Pantera, обіцяє до кінця року показати свій новий проект – елегантне купе з кришталевими деталями.

Кузовне ательє Ares Design оголосило про співпрацю з фірмою Lalique, кришталь якої прикрасить новий автомобіль Ares.

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Поки що спорткар засекречений і публіці дозволено побачити лиш його обриси на першому тізері. Назва купе поки не відома. Однак, судячи з зображення, автомобіль матиме форми класичного родстера Jaguar E-Type з характерним довгим капотом.

Картинка також розкриває деякі деталі – м’який складаний дах автомобіля, хомовані дзеркала та дверні ручки у вінтажному стилі.

Які саме деталі будуть виконані з французького ришталю Lalique – також поки не ясно, однак відомо, що це будуть вишукані елементи декору ручної роботи.

На початку липня компанія Ares Design показала реінкарнований класичний суперкар De Tomaso Pantera у вигляді купе під назвою Panther ProgettoUno. Сучасна інтерпретація суперкара побудована на агрегатах Lamborghini Huracan і оснащена 5,2-літровим V10 потужністю у 650 кінських сил.

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