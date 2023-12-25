В сообщении, которое прислали компании своим официальным дилерам в США отмечалось, что бренды будут предлагать собственным покупателям бесплатное зарядное устройство для домашней зарядки при покупке или аренде моделей e-tron и IONIQ.

Программа лояльности и поощрения покупателей под названием Charging Customer Support стартовала 18 декабря. Благодаря этому предложению покупатели электрических авто Audi могут выбирать между зарядным устройством Electrify America HomeStation Level 2 (стоимостью 649 долларов США) или подарочной картой на $500.

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Максимальный номинальный ток, который выдает эта зарядная станция – 40 А, а выходная мощность 9.6 кВт. То есть, это зарядное устройство сможет зарядить авто за ночь, что достаточно удобно в наше время, поэтому предложение является весьма привлекательным.

Однако, владельцы автомобилей e-tron, которые уже имеют зарядку, или просто считают, что зарядная станция им не нужна, могут выбрать подарочный сертификат на $500, и приобрести брендовые вещи в ближайшем брендовом магазине Audi.

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Подобное предложение могут получить покупатели таких моделей как: Audi Q4 e-tron 2023 и 2024 годов выпуска, Q8 e-tron, e-tron GT и RS e-tron GT. Однако количество предложений ограничено, потому что упомянутое предложение будет действовать до 2 января 2024 года.

Audi Q4 e-tron является самым дешевым в линейке электромобилей, начиная с 49 800 долларов с запасом хода до 460 км. Q8 e-tron стартует от 74 400 долларов с запасом хода до 500 км. Между тем высокопроизводительный e-tron GT стартует от 106 500 долларов США, а версия RS обойдется вам в 147 100 долларов США.

Hyundai предложил аналогичную сделку для своих покупателей IONIQ 5 или IONIQ 6 2023 или 2024 года выпуска, которая также будет действовать до 2 января 2024 года. Клиенты могут получить зарядное устройство ChargePoint L2 (стоимостью 549 долларов США) или подарочный сертификат на 600 долларов США.

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Интересно что, подобного предложения нет для европейских клиентов Audi и Hyundai, однако оно может появиться, если программа поощрения покупателей окажется успешной в США.