У повідомленні, яке надіслали компанії своїм офіційним дилерам в США зазначалось, що бренди пропонуватимуть власним покупцям безплатний зарядний пристрій для домашньої зарядки при купівлі, чи оренді моделей e-tron та IONIQ.

Програма лояльності та заохочення покупців під назвою Charging Customer Support стартувала 18 грудня. Завдяки цій пропозиції покупці електричних авто Audi можуть обирати між зарядним пристроєм Electrify America HomeStation Level 2 (вартістю 649 доларів США) або подарунковою карткою на $500.

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Максимальний номінальний струм, який видає ця зарядна станція – 40 А, а вихідна потужність 9.6 кВт. Тобто, цей зарядний пристрій зможе зарядити авто за ніч, що досить зручно в наш час, тому пропозиція є досить привабливою.

Проте, власники автомобілів e-tron, котрі вже мають зарядку, або просто вважають що зарядна станція їм не потрібна, можуть обрати подарунковий сертифікат на $500, і придбати брендові речі у найближчому брендовому магазині Audi.

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Подібну пропозицію можуть отримати покупці таких моделей як: Audi Q4 e-tron 2023 і 2024 років випуску, Q8 e-tron, e-tron GT і RS e-tron GT. Проте кількість пропозицій обмежена, бо згадана пропозиція діятиме до 2 січня 2024 року.

Audi Q4 e-tron є найдешевшим у лінійці електромобілів, починаючи з 49 800 доларів із запасом ходу до 460 км. Q8 e-tron стартує від 74 400 доларів із запасом ходу до 500 км. Тим часом високопродуктивний e-tron GT стартує від 106 500 доларів США, а версія RS обійдеться вам у 147 100 доларів США.

Hyundai запропонував аналогічну угоду для своїх покупців IONIQ 5 або IONIQ 6 2023 або 2024 року випуску, яка також буде діяти до 2 січня 2024 року. Клієнти можуть отримати зарядний пристрій ChargePoint L2 (вартістю 549 доларів США) або подарунковий сертифікат на 600 доларів США.

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Цікаво що, подібної пропозиції немає для європейських клієнтів Audi та Hyundai, однак вона може з’явитись, якщо програма заохочення покупців виявиться успішною в США.