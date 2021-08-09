Концепт дебютирует уже завтра, 10 августа 2021 года.

"Небесная сфера" – Audi Skysphere – первый из трех концептов электрокаров с совершенно новым подходом к дизайну и технологий. Он представляет технические возможности и подход к роскошному автомобилю завтрашнего дня.

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Audi объявила, что премьера Skysphere состоится 10 августа в дизайн-центре Four Rings в Малибу, штат Калифорния. Вместе с тем компания выдала порцию изображений отдельных деталей машины.

На фотографиях от Audi можно увидеть зауженные фары, световую панель на традиционном месте радиаторной решетки, а также световой подпись на корме Skysphere. Логотип Audi – также световой, причем красного цвета, может быть намеком на спортивность. При этом Skysphere, как и две другие модели из серии Sphere, относят к роскошному сегменту – ранее старший вице-президент Audi Хенрик Вендерс и главный дизайнер Марк Лихт рассказали, что источником вдохновения для концепта стал уникальный кабриолет Horch 853A 1937 года.

Ранее Audi делилась несколькими изображениями Grand Sphere, а модель Urban Sphere мы видели только в виде контурного силуэта. Не исключено, что вместе с Skysphere производитель покажет и два других концепта.

Фото: Audi Skysphere / Audi