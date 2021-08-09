Концепт дебютує вже завтра, 10 серпня 2021 року.

“Небесна сфера” – Audi Skysphere – перший із трьох концептів електрокарів з абсолютно новим підходом до дизайну та технологій. Він репрезентує технічні можливості та підхід до розкішного автомобіля завтрашнього дня.

Також цікаво: Це не новий позашляховик Aston Martin, а китайський MG One

Audi оголосила, що прем’єра Skysphere відбудеться 10 серпня у дизайн-центрі Four Rings в Малібу, штат Каліфорнія. Разом з тим компанія видала порцію зображень окремих деталей машини.

На світлинах від Audi можна побачити завужені фари, світлову панель на традиційному місці радіаторної решітки, а також світловий підпис на кормі Skysphere. Логотип Audi – також світловий, причому червоного кольору, що може бути натяком на спортивність. При цьому Skysphere, як і дві інші моделі з серії Sphere, відносять до розкішного сегмента – раніше старший віце-президент Audi Хенрік Вендерс та головний дизайнер Марк Ліхт розповіли, що джерелом натхнення для концепту став унікальний кабріолет Horch 853A 1937 року.

Раніше Audi ділилась кількома зображеннями Grand Sphere, а модель Urban Sphere ми бачили лише у вигляді контурного силуету. Не виключено, що разом із Skysphere виробник покаже і два інших концепти.

Фото: Audi Skysphere / Audi