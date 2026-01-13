Audi Q9 близок к дебюту: чего ожидать от новинки

Как пишет Carscoops, дилеры не скрывают оптимизма и считают, что именно этот автомобиль способен вернуть Audi в игру на американском рынке. По словам Тома Макколлума, генерального директора Forbes Todd Automotive Group и действующего председателя Национального совета дилеров Audi в США, новый Q9 станет тем самым большим трехрядным кроссовером, которого бренду давно не хватало.

Модель предложат как минимум в шестиместной конфигурации с капитанскими креслами, ориентированной на семьи с детьми, спортивным снаряжением и большим багажом. Q9 будет заметно больше Q7, с существенно лучшим запасом места для ног на третьем ряду и значительно большим багажником. Макколлум отмечает, что это именно тот формат, который в США традиционно выбирают покупатели, отдавая предпочтение Chevrolet Tahoe или Suburban.

Попытка вернуть позиции на сложном рынке

Действительно ли рядовые американские покупатели готовы перейти на Audi, остается открытым вопросом - особенно учитывая то, что Q9 почти наверняка будет дороже Q7, стартовая цена которого сейчас составляет около 62 000 долларов. Впрочем, потребность в новой модели для бренда очевидна. В 2025 году продажи Audi в США упали на 16%, составив всего 164 942 автомобиля. Дилеры считают, что без полноценного большого SUV изменить ситуацию практически невозможно.

Больше пространства и новая платформа

Q9 получит второй ряд с проходом, больший общий объем багажного отделения и, вероятно, не только шестиместную, но и традиционную семиместную конфигурацию. В основе модели будет лежать платформа Premium Platform Combustion (PPC), которая поддерживает широкий спектр силовых установок. Речь идет о бензиновых двигателях, мягкие гибриды, плагин-гибриды, а также системы с удлинителем запаса хода. Какие именно версии доберутся до США - пока неизвестно.

Учитывая традиционную стратегию Audi, линейка Q9, вероятно, со временем пополнится версиями S и RS, а также ультралюксовим вариантом с эмблемой Horch, ориентированным на конкуренцию с Mercedes-Maybach GLS. Такой шаг логично вписывается в позиционирование Q9 как нового флагмана SUV-линейки бренда.

Современный дизайн вместо массивности

Шпионские снимки прототипов свидетельствуют, что Q9 получит обновлённый дизайнерский язык Audi. Вместо громоздких, вертикальных пропорций Q7 новинка будет выглядеть более сдержанно и динамично - с силуэтом, близким к Q5, но в значительно больших масштабах. Все это должно помочь Audi совместить большие размеры с визуальной элегантностью, что особенно важно для покупателей в США.