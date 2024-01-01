Audi вскоре представит новую A6 e-tron и обновленный Q5

Как передает Carscoops, продажи Audi в 2024 году упали на 8,2 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания надеется, что новые модели, вместе с недавно представленной линейкой A5, смогут улучшить этот показатель.

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Шпионам неоднократно удавалось “поймать” электрифицированный универсал A6 e-tron и известно, что он основан на новой платформе PPE. Эта архитектура лежит в основе Q6 e-tron, который имеет батарею емкостью 100 кВт-ч и широкую линейку электромоторов с максимальной мощностью в 517 л.с. в версии SQ6 e-tron.

Прототип Audi A6 e-tron

Также Audi подтвердила, что обновленный Q5 дебютирует этой осенью. Предварительные шпионские фотографии свидетельствуют о том, что кроссовер не имеет эволюционный дизайн с обтекаемыми формами кузова. Предположительно, он также будет иметь ряд функций и силовых агрегатов от нового A5.

Одной из причин низких продаж бренда является несколько устаревший модельный ряд, а также высокая приверженность бренда к электромобилям, которая, очевидно, не оправдала себя, ведь популярность электрических автомобилей не так высока, как ожидалось, поскольку их продажи поднялись лишь на 1,3%. Для сравнения, спрос на плагин-гибриды резко вырос примерно на 61%.

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Несмотря на это, руководство Audi имеет оптимистичный взгляд на ситуацию и считает, что новые модели смогут улучшить положение производителя. Глава Audi Гернот Дьолнер сказал: "С более 20 запусками в 2024 и 2025 годах мы расширяем и омолаживаем наше портфолио и гибко и надежно позиционируем себя с полностью электрическими моделями, гибридами, подключаемыми к сети, и новыми, высокоэффективное поколение транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания".