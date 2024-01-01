Audi незабаром представить нову A6 e-tron та оновлений Q5

Як передає Carscoops, продажі Audi в 2024 році впали на 8,2 %, порівняно з аналогічним періодом торік. Компанія сподівається, що нові моделі, разом з нещодавно представленою лінійкою A5, зможуть покращити цей показник.

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Шпигунам неодноразово вдавалось “спіймати” електрифікований універсал A6 e-tron й відомо, що він заснований на новій платформі PPE. Ця архітектура лежить в основі Q6 e-tron, який має батарею ємністю 100 кВт-год та широку лінійку електромоторів з максимальною потужністю в 517 к.с. у версії SQ6 e-tron.

Прототип Audi A6 e-tron

Також Audi підтвердила, що оновлений Q5 дебютує цієї осені. Попередні шпигунські фотографії свідчать про те, що кросовер не має еволюційний дизайн з обтічними формами кузова. Імовірно, він також матиме низку функцій і силових агрегатів від нового A5.

Однією з причин низьких продажів бренду є дещо застарілий модельний ряд, а також висока прихильність бренду до електромобілів, яка, очевидно, не виправдала себе, адже популярність електричних автомобілів не така висока, як очікувалось, оскільки їх продажі піднялися лише на 1,3%. Для порівняння, попит на плагін-гібриди різко зріс приблизно на 61%.

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Попри це, керівництво Audi має оптимістичний погляд на ситуацію й вважає, що нові моделі зможуть покращити становище виробника. Очільник Audi Гернот Дьолнер сказав: «З понад 20 запусками в 2024 і 2025 роках ми розширюємо й омолоджуємо наше портфоліо та гнучко та надійно позиціонуємо себе з повністю електричними моделями, гібридами, що підключаються до мережі, і новими, високоефективне покоління транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння».