AUTOBEST 2026: объявлены финалисты и победители ключевых номинаций

Европейское жюри AUTOBEST обнародовало результаты обнародовало перечень финалистов конкурса 2026 года и назвало победителей главных специальных наград - от "Человека года" до "TECHNOBEST". Подробнее - в материале Auto24.

Кстати какое авто получило звание "Автомобиль года Японии"

Кто поборется за титул "Лучшая автомобильная покупка Европы 2026"

В этом году финальные тестирования моделей состоялись на обновленном полигоне ÖAMTC в Тисдорфе под Веной. Именно там шесть претендентов на главную премию прошли испытания и оценочные заезды. В финал вышли:

BYD Dolphin Surf, Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda, Ford Puma Gen-E, MG S5 EV и Renault 4.

Эти автомобили будут соревноваться за титул лучшей доступной покупки 2026 года - главной награды AUTOBEST, которая традиционно отмечает модели с оптимальным балансом цены, оснащения и практичности.

В составе жюри - независимые автомобильные журналисты из 32 стран Европы, включая Украину. Итоговую церемонию проведут в Вене весной 2026 года.

Главные победители года: кто получил специальные награды

Кроме основного титула, жюри определяет лауреатов престижных номинаций, которые отмечают достижения компаний, технологические прорывы и личный вклад в развитие индустрии.

Человек года - Стелла Ли (BYD)

Исполнительная вице-президент BYD и президент BYD America получила высшую персональную награду AUTOBEST. Ее работа стала определяющей для стремительной экспансии бренда, который за последние годы превратился в глобального лидера электромобильного сектора. Стратегия, инновации и фокус на устойчивом транспорте - ключевые аргументы жюри в ее пользу.

Компания года - Toyota

Японский гигант вновь подтвердил свой статус самого успешного автопроизводителя мира. С показателем в 10,8 млн проданных авто в 2024 году, Toyota удержала первое место на глобальном рынке. Ее многовекторная стратегия силовых установок - от гибридов до водородных решений - обеспечивает стабильное присутствие практически во всех сегментах.

Отдельное отличие - спортивные достижения: TOYOTA GAZOO Racing в 2024 году завоевала три титула чемпионов мира FIA среди производителей.

Кстати в столице состоялись первые тест-драйвы претендентов на звание Авто года в Украине

SPORTBEST 2026 - Джефф Доддс (Formula E)

Генеральный директор серии полностью электрических гонок смог вывести Formula E на новый уровень - от управленческой структуры до охвата аудитории. Жюри отметило: под его руководством чемпионат получил второе дыхание.

SAFETYBEST 2026 - Pirelli Cyber Tire

Одна из первых интегрированных шинных систем, которая объединяет датчики внутри шины, алгоритмы и обмен данными с электронными блоками авто в реальном времени. Технология расширяет возможности управления и повышает уровень безопасности - от адаптации систем стабилизации до предупреждения потери сцепления.

TECHNOBEST 2026 - BYD Super e-Platform Flash Charging

Новая архитектура электромобилей BYD демонстрирует невиданные до сих пор возможности зарядки:

400 км пробега за 5 минут, или 2 км за секунду.

Система работает с пиковой мощностью 1 МВт и включает комплекс собственных высоковольтных инноваций - от батарей и моторов до высокоскоростных зарядных модулей.

Зал славы дизайна - Адриан ван Хойдонк (BMW Group)

Главный дизайнер BMW Group пополняет список самых влиятельных художников современного автомобильного дизайна. Его видение линейки Neue Klasse, которая вскоре станет основой всей новой генерации электромобилей BMW, будет определять стиль бренда на многие годы вперед.

"Звезда вернулась" - Honda Prelude

Культовая модель вернулась - и вернулась громко. Prelude снова демонстрирует, что спортивный характер и современные технологии могут гармонично сочетаться даже в эпоху электрификации. Для быстро унифицирующегося рынка,, такое решение Honda выглядит свежим и смелым.

Что такое AUTOBEST и почему эта премия важна

Организация AUTOBEST была основана в 2001 году, чтобы определять лучшие автомобили, доступные для европейских покупателей. Ее уникальность - в подходе к оценке.

Автомобиль должен предлагать лучшее соотношение цена/возможности, а жюри использует подробную матрицу из 13 критериев - от стоимости владения до доступности сервиса и технологичности. Украина участвует в голосовании с 2004 года.