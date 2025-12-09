AUTOBEST 2026: оголошено фіналістів та переможців ключових номінацій

Європейське журі AUTOBEST оприлюднило перелік фіналістів конкурсу 2026 року та назвало переможців головних спеціальних нагород — від «Людини року» до «TECHNOBEST». Детальніше — у матеріалі Auto24.

Хто побореться за титул «Краща автомобільна покупка Європи 2026»

Цьогоріч фінальні тестування моделей відбулися на оновленому полігоні ÖAMTC у Тісдорфі під Віднем. Саме там шість претендентів на головну премію пройшли випробування та оціночні заїзди. До фіналу вийшли:

BYD Dolphin Surf, Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda, Ford Puma Gen-E, MG S5 EV та Renault 4.

Ці автомобілі змагатимуться за титул найкращої доступної покупки 2026 року — головної нагороди AUTOBEST, яка традиційно відзначає моделі з оптимальним балансом ціни, оснащення та практичності.

У складі журі — незалежні автомобільні журналісти з 32 країн Європи, включно з Україною. Підсумкову церемонію проведуть у Відні навесні 2026 року.

Головні переможці року: хто отримав спеціальні нагороди

Окрім основного титулу, журі визначає лауреатів престижних номінацій, які відзначають досягнення компаній, технологічні прориви та особистий внесок у розвиток індустрії.

Людина року — Стелла Лі (BYD)

Виконавча віцепрезидентка BYD та президентка BYD America отримала найвищу персональну відзнаку AUTOBEST. Її робота стала визначальною для стрімкої експансії бренду, який за останні роки перетворився на глобального лідера електромобільного сектору. Стратегія, інновації та фокус на сталому транспорті — ключові аргументи журі на її користь.

Компанія року — Toyota

Японський гігант знову підтвердив свій статус найуспішнішого автовиробника світу. З показником у 10,8 млн проданих авто у 2024 році, Toyota утримала перше місце на глобальному ринку. Її багатовекторна стратегія силових установок — від гібридів до водневих рішень — забезпечує стабільну присутність практично в усіх сегментах.

Окрема відзнака — спортивні досягнення: TOYOTA GAZOO Racing у 2024 році виборола три титули чемпіонів світу FIA серед виробників.

SPORTBEST 2026 — Джефф Доддс (Formula E)

Генеральний директор серії повністю електричних перегонів зміг вивести Formula E на новий рівень — від управлінської структури до охоплення аудиторії. Журі наголосило: під його керівництвом чемпіонат отримав друге дихання.

SAFETYBEST 2026 — Pirelli Cyber Tire

Одна з перших інтегрованих шинних систем, яка поєднує датчики всередині шини, алгоритми та обмін даними з електронними блоками авто в реальному часі. Технологія розширює можливості керування та підвищує рівень безпеки — від адаптації систем стабілізації до попередження втрати зчеплення.

TECHNOBEST 2026 — BYD Super e-Platform Flash Charging

Нова архітектура електромобілів BYD демонструє небачені досі можливості заряджання:

400 км пробігу за 5 хвилин, або 2 км за секунду.

Система працює з піковою потужністю 1 МВт і включає комплекс власних високовольтних інновацій — від батарей і моторів до високошвидкісних зарядних модулів.

Зала слави дизайну — Адріан ван Хойдонк (BMW Group)

Головний дизайнер BMW Group поповнює список найвпливовіших митців сучасного автомобільного дизайну. Його бачення лінійки Neue Klasse, яка незабаром стане основою всієї нової генерації електромобілів BMW, визначатиме стиль бренду на багато років уперед.

«Зірка повернулася» — Honda Prelude

Культова модель повернулася — і повернулася гучно. Prelude знову демонструє, що спортивний характер і сучасні технології можуть гармонійно поєднуватися навіть в епоху електрифікації. Для ринку, який швидко уніфікується, таке рішення Honda виглядає свіжим і сміливим.

Що таке AUTOBEST і чому ця премія важлива

Організація AUTOBEST була заснована у 2001 році, щоб визначати найкращі автомобілі, доступні для європейських покупців. Її унікальність — у підході до оцінювання.

Автомобіль повинен пропонувати найкраще співвідношення ціна/можливості, а журі використовує детальну матрицю з 13 критеріїв — від вартості володіння до доступності сервісу та технологічності. Україна бере участь у голосуванні з 2004 року.