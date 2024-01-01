Avatr 012 получил роскошную отделку от Dior

Avatr 012 разработан в сотрудничестве с модельером Кимом Джонсом, который известен своей Dior Men's Collection и Fendi. Автомобиль имеет множество уникальное оснащение и поставляется с бесплатной сумочкой Dior, стиль которой будет выбран случайно.

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Специальное издание основано на базе серийного Avatr 12, однако компания добавила 0 в обозначение модели, чтобы отделить специальные версии. Автомобиль имеет эксклюзивный оттенок Liquid Silver с блестящим металлическим покрытием и 21-дюймовый, с подписями Avatr и Кима Джонса.

Модель имеет камеры вместо зеркал и дисплей на капоте. Салон имеет обивку из замши и белой кожи Nappa. На подголовниках разместили логотипы Avatr и Kim Jones. Кроме этого, владельцы дополнительного могут украсить свое авто собственными логотипами на руле и центральных стойках.

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Однако, больше всего внимание привлекают большое количество дисплеев. Автомобиль имеет 15,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и 35,4-дюймовый дисплей, который тянется на всю ширину торпедо. Системой управляет операционная система Harmony OS 4 от Huawei.

Пассажиры заднего ряда имеют 16-дюймовый откидной дисплей, а на духе есть рисунок в виде звездной ночи. Список оснащения также включает беспроводные зарядные панели, аудиосистему с 27 динамиками и усовершенствованную интеллектуальную систему вождения ADS 2.0 от Huawei.

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Электромобиль имеет полный привод с электромоторами от Huawei общей мощностью 547 лошадиных сил. Avatr 012 Kim Jones Edition стоит 98 000 долларов США. К слову, стоимость стандартного Avatr 12 начинается от $37 200.