Avatr 012 отримав розкішне оздоблення від Dior

Avatr 012 розроблений у співпраці з модельєром Кімом Джонсом, який відомий своєю Dior Men's Collection і Fendi. Автівка має безліч унікальне оснащення й поставляється з безкоштовною сумочкою Dior, стиль якої буде обрано випадково.

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Спеціальне видання засноване на базі серійного Avatr 12, проте компанія додала 0 в позначення моделі, аби відокремити спеціальні версії. Автомобіль має ексклюзивний відтінок Liquid Silver із блискучим металевим покриттям та 21-дюймовий, з підписами Avatr та Кіма Джонса.

Модель має камери замість дзеркал та дисплей на капоті. Салон має оббивку із замші та білої шкіри Nappa. На підголівниках розмістили логотипи Avatr і Kim Jones. Окрім цього, власники додаткового можуть оздобити своє авто власними логотипами на кермі та центральних стійках.

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Однак, найбільше увагу привертають велика кількість дисплеїв. Автівка має 15,6-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи та 35,4-дюймовий дисплей, який тягнеться на всю ширину торпедо. Системою керує операційна система Harmony OS 4 від Huawei.

Пасажири заднього ряду мають 16-дюймовий відкидний дисплей, а на духу є малюнок у вигляді зоряної ночі. Список оснащення також включає бездротові зарядні панелі, аудіосистему з 27 динаміками та вдосконалену інтелектуальну систему водіння ADS 2.0 від Huawei.

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Електромобіль має повний привід з електромоторами від Huawei загальною потужністю 547 кінських сил. Avatr 012 Kim Jones Edition коштує 98 000 доларів США. До слова, вартість стандартного Avatr 12 починається від $37 200.