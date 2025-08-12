Австрийская почта закупила полноприводные электромобили

Значительные успехи во внедрении электромобилей в городской службе побудили к лучшему обеспечению сельских районов. Как сообщает Österreichische Post, это будет очередным шагом на пути к доставке без выбросов CO₂ по всей Австрии к 2030 году.

Специфика горных районов с почтовыми отделениями требует полноприводной техники, поскольку некоторыми горными дорогами к нужному месту доставки можно добираться только машинами колесной формулы 4х4 и даже 6х6. Особенно такая техника необходима в условиях заснеженных зим.

Австрийская почта на нынешнем этапе вводит в эксплуатацию первые 100 полноприводных автомобилей с электроприводом. Впервые в практике будут использованы аккумуляторные коммерческие машины.

Ведомство австрийских почтальонов инвестирует более четырех миллионов евро в приобретение этих транспортных средств. Проблема в том, что необходимых аккумуляторных автомобилей группы LCV с полным приводом на рынке практически нет.

Первые полноприводные фургоны уже курсируют по горной местности к почтовым отделениям. Фото: Стефани Штайнл

По объявленному австрийской почтой тендеру на закупку полноприводных автомобилей с электроприводом только один производитель имеет соответствующую модель. И это не европейский, а китайский завод Maxus с моделью Deliver 7 4x4.

Кстати, на выставке ComAutoTrans 2025, что в этом году проходила в Киеве 13-15 мая, демонстрировалась модель Maxus Deliver 7. Кроме нее, там еще были две аккумуляторные версии – электрокар городской дистрибуции e-Deliver 5 и грузовой фургон e-Deliver 9. Однако колесная формула этих машин была классической.

Машина почтовой службы отвечает всем запросам австрийцев: электрический фургон имеет емкость аккумулятора 88 кВт-ч и запас хода примерно 200 километров. При ежедневном использовании такого пробега достаточно. Грузовое пространство объемом 6,7 кубического метра полностью соответствует запросам.

В гараже австрийских почтовиков уже несколько лет эксплуатируются классические Maxus е-Deliver 3 и е-Deliver 9 с колесной формулой 4х2, а теперь добавляются еще и с приводом 4х4. Фото: Maxus Motors Austria

Кроме этого, есть все современные системы помощи водителям и атрибуты комфорта, включая кондиционер, датчики парковки, камеру заднего вида и вспомогательные системы, такие как экстренное торможение, система обнаружения усталости и мониторинг слепых зон.

Процесс пошел. На базах доставки уже установлены зарядные станции и там электрические полноприводные автомобили постепенно заменяют физически изношенные полноприводные автомобили с дизельным двигателем.